Deprem riski, bankaları alternatif merkezlere yönlendiriyor: QNB Türkiye, Ankara’da yeni üs kurdu

Deprem riskine karşı hazırlıklarını artıran bankalar, İstanbul dışına çıkarak operasyonel süreklilik için Ankara gibi güvenli bölgelere yöneliyor.

İstanbul merkezli operasyonları destekleyecek şekilde tasarlanan yeni ofis, afet ve kriz senaryolarına karşı bankanın hazırlık seviyesini artırmayı hedefliyor. Risk Yönetimi ve İnsan Kaynakları ekiplerinin liderliğinde yürütülen “Coğrafi Yedekleme Projesi” doğrultusunda, bilgi teknolojileri, iştirakler, alternatif satış kanalları ve kritik iş birimleri Ankara’da da konumlandırıldı.

QNB Türkiye Genel Müdürü Ömür Tan, Ankara’daki ofisin “sıfır can kaybı, sıfır iş kesintisi” anlayışıyla planlandığını belirterek, “Bu merkez, olası bir afet halinde bankanın temel işlevlerini kesintisiz sürdürebilecek şekilde yapılandırıldı” dedi. Tan ayrıca, bu adımın yalnızca QNB Türkiye’ye değil, aynı zamanda Türkiye’nin finansal sistemine de katkı sağlayacağına inandıklarını vurguladı.

Haziran 2024’te ilk fazı devreye alınan ofiste hâlihazırda 424 kişi hibrit modelle görev yapıyor. Yeni işe alımlarla bu sayının artırılması hedefleniyor. Ayrıca, çalışanlara düzenli afet senaryosu eğitimleri verilirken, bankacılık operasyonlarının sürekliliği için veri yedekleme altyapısı da güçlendirildi.

“Sürdürülebilir dayanıklılık” anlayışıyla ilerleyen QNB Türkiye, toplamda 36 projeden oluşan Bütünleşik Afet Yönetimi programının yüzde 85’ini tamamladı. Kalan projelerin de kısa sürede hayata geçirilmesi planlanıyor.