Deprem sonrası uçak biletlerinin fiyatı fırladı: Gün içerisinde yüzde bin arttı

İstanbul'da art arda yaşanılan irili ufaklı depremlerin ardından uçak biletleri fiyatlarındaki artış yüzde bini aştı.

En küçüğü 1,6, en büyüğü ise 6,2 büyüklüğünde olan depremler Silivri ve Büyükçekmece açıklarında gerçekleşti. Sarsıntıların derinliği 6 ila 15 kilometre arasında ölçüldü.

İstanbul genelinde paniğe neden olan depremler, İstanbul’un yanı sıra Bursa, Balıkesir, Sakarya ve İzmit gibi çevre illerden de güçlü şekilde hissedildi.

Tek yön bilet fiyatı 9 bin liraya dayandı

Yaşanılan depremlerin ardından İstanbul'da trafik yoğunluğu artarken, şehir dışına çıkmak için havayolunu tercih etmeyi planlayan vatandaşlar gördükleri fiyatlar karşısında şok yaşadı.

T24'ten Cengiz Anıl Bölükbaş'ın haberine göre; gün içerisinde 800 lira ila bin lira arasında değişen tek yön İstanbul-Ankara uçak biletlerinin fiyatları depremin ardından 8 bin 859 liraya kadar çıktı.

Uçuşlar yapılıyor mu?

İstanbul Havalimanı'nda 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından uçuşlarda bir sorun olmadığı açıklandı.

İstanbul'da yaşanan 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından İstanbul Havalimanı'nda operasyonda bir sıkıntı olmadığı kaydedildi

Pasaport kontrol noktası, bosphorus bölgesinde ve hiçbir terminalde problem olmadığı belirtilirdi.

Pasaport kontrol noktasında yolcu geçişinin sürdüğü, teknik ve elektrik sistemleri dahil binalarda da bir sıkıntı olmadığı ifade edildi.

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