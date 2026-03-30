Depremzede esnafın kapasitesi artırılıyor

Türkiye Esnaf ve Sanatkarla­rı Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Pa­landöken, Birleşmiş Milletler Kal­kınma Programı (UNDP) Türkiye işbirliğiyle Kahramanmaraş mer­kezli depremlerden etkilenen bölge­de ortak çalışma atölyeleri oluştura­rak üretimi artırmaya yönelik faali­yetler gerçekleştirdiklerini bildirdi. Palandöken, yazılı açıklamasında, Fransa hükümetinin finansmanı ve UNDP Türkiye işbirliğinde, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederas­yonu (TESK) koordinasyonunda yü­rütülen İş Sürekliliği Destek Progra­mı kapsamında deprem bölgesindeki çalışmalara ilişkin bilgi verdi. Böl­gede yapılan çalışmaların istihdam sağladığına dikkati çeken Palandö­ken, “439 bin kadın üyemizle birlik­te deprem bölgesindeki esnafımızın ortak çalışma atölyeleriyle 9 bölgede üretimlerini artırmaya yönelik çalış­malar yürütüyoruz. Kadınlarımızın işlerini büyütmelerini sağlarken es­naf ve sanatkarlarımızın üretimini artırmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı. Program kapsamında oluş­turulan ortak kullanım tesislerinin önemine işaret eden Palandöken, söz konusu tesislerle göçün önüne geç­meyi ve yerel ekonomiyi güçlendir­meyi amaçladıklarını bildirdi. Palan­döken, hayata geçirilen 9 ortak kul­lanım tesisiyle de küçük işletmelere makine ve ekipman desteği sağladık­larını aktardı.

“208 işletmeye destek verdik”

TESK Avrupa Birliği ve Dış İlişki­ler Müdürü Fuat Elvan da UNDP ile kadınlara, engellilere ve diğer işlet­melere destek sağladıklarını belirte­rek, şunları kaydetti: “Toplam 208 iş­letmeye destek verdik. Küçük destek­ler büyük etkiler yaratabiliyor. 9 ortak uygulama alanımız açıldı. Yakında tam olarak işlevsel hale gelecek. Bu ortak kullanım alanlarıyla birlikte biz aslında işletmelerin daha büyük işleri yapabilecekleri, bu işleri yaparken de çocuklarını bırakabilecekleri, yerleri de kurduk.”