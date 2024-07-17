Depremzede firmaların yeşil yatırımlarına 100 milyon Euro'luk kredi desteği

TSKB'nin İstanbul'daki Genel Müdürlük binasında imzalanan kredinin imza törenine, İtalya Türkiye Büyükelçisi Giorgio Marrapodi ve Fransa İstanbul Başkonsolosu Olivier Gauvin katıldı. Avrupa Stratejik İş Birliği Çerçevesi (JEFIC) kapsamında imzalanan anlaşma ile depremden etkilenen firmaların yeşil yatırımlarının desteklenmesi amaçlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TSKB Genel Müdürü Murat Bilgiç, TSKB'nin yeşil yatırımlar odağında Türkiye'nin ulusal iklim hedeflerini destekleyecek nitelikte önemli bir adım daha attığını belirtti.

CDP ile imzalanan ilk kredi anlaşması

Anlaşma ile ilgili Bilgiç, "Bu anlaşma, CDP ile imzaladığımız ilk kredi anlaşması olma özelliğini taşırken, 2005 yılından bu yana KOBİ'lerin desteklenmesi, yenilenebilir enerji, kadın istihdamı ve döngüsel ekonomi gibi kritik alanlarda başarılı projeler gerçekleştirdiğimiz AFD ile imzaladığımız 8. anlaşma oldu. Bu anlaşma, Uluslararası Kalkınma Finansmanı Kulübü (IDFC) üyeleri olarak bizi, AFD'yi ve CDP'yi ortak bir yapı etrafında toplaması ve IDFC'nin hedefleri arasında da yer alan üyeler arası dayanışmayı ve kalkınma için iş birliğini artırması bakımından da ayrı bir önem teşkil ediyor" ifadelerini kullandı.

AFD kaynak tutarı: 525 milyon Euro

Bilgiç, temin ettikleri 'Yeşil Yeniden Yapılanma' (Green Reconstruction) kredisi ile depremden etkilenen firmaların finansmanına odaklandıklarını, söz konusu krediyle bu firmaların yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, adaptasyon ve döngüsel ekonomi yatırımlarını finanse edeceklerini anlattı. Bilgiç, bu yıl Türkiye'deki 20'nci faaliyet yılını kutlayan AFD'den, bugüne kadar Türkiye'nin stratejik kalkınma alanlarını desteklemek için temin ettikleri kredi anlaşmalarının toplam tutarının 525 milyon Euro'ya ulaştığının altını çizdi.

AFD Grup Üst Yöneticisi (CEO) Remy Rioux da bu projenin AFD ve Cassa Depositi e Prestiti arasında dünya çapında gerçekleştirilen ilk JEFIC ortak finansmanı olduğuna dikkati çekerek, "Bugün İstanbul'da TSKB ile kredi anlaşmalarını imzalamak daha da büyük bir önem taşıyor çünkü TSKB, 2004'te onaylanan ilk operasyonumuzla Türkiye'deki en uzun süreli ortağımız olma özelliğine sahip. 20 yıl ve 500 milyon Euro'dan fazla bütçe harcanan değerli yenilikçi projelerin ardından, bu kez deprem bölgesinin yeniden inşasına yardımcı olmak üzere ortaklığımızı sürdürmekten gurur duyuyoruz" şeklinde görüş belirtti.

Yeşil projelerin çoğalması için önemli bir kilometre taşı

TSKB ve CDP arasındaki ilk iş birliğinde, 50 milyon Euro tutarındaki kredi ise İtalyan İklim Fonu (Italian Climate Fund) üzerinden sağlanacak. CDP Uluslararası Kalkınma İş birliği Direktörü Paolo Lombardo ise "Bu kredi anlaşması, yeşil projeleri destekleme ve sürdürülebilir kalkınma konusundaki taahhüdümüzde önemli bir kilometre taşını temsil ediyor. Çevresel etkileri azaltan yatırımların yanı sıra yerel sosyo-ekonomik koşulları iyileştiren yatırımları da teşvik eden İtalyan İklim Fonu kaynaklarının, ortak ülkelerin iklim hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olacağına inanıyoruz." değerlendirmesini yaptı.