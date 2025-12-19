Depremzede ihracatçıya 500 milyon Euro

Türk Eximbank, As­ya-Pasifik bölgesinde kalkınmayı amaçlayan ülkemizin de üyeleri arasın­da bulunduğu Asya Kalkınma Bankası (ADB) ile 17 Aralık 2025 tarihinde, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın ga­rantisi altında, 500 milyon euro tutarında ve 19 yıl vade­li bir kaynak sağlanması yö­nünde imzaladığı anlaşma ile çok taraflı kalkınma kuruluş­ları ile yapmış olduğu iş bir­liklerine bir yenisini daha ekledi. Hazine ve Maliye Ba­kanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Türkiye'de birçok sek­törde 6 Şubat 2023'te meyda­na gelen depremlerin yol aç­tığı hasarların giderilmesi ve bölgenin yeniden imar ve in­şasına yönelik çalışmalar hız kesmeden sürüyor. Çalışma­lar kapsamında, uluslararası kuruluşlardan uygun koşullu ve uzun vadeli dış finansman teminine yönelik girişimler de kararlılıkla sürdürülüyor. Bu çerçevede, deprem bölge­sinde faaliyet gösteren ihra­catçı firmaların finansman ihtiyaçlarının karşılanma­sı amacıyla Türkiye İhracat Kredi Bankasına kullandırıl­mak üzere, AKB'den 500 mil­yon euro finansman sağlandı. Ayrıca, depremler sonrasın­da toparlanma sürecini des­teklemek, yenilenebilir ener­ji yatırımlarını finanse etmek ve uygun maliyetli kapasi­te artırıcı kaynak sağlamak amacıyla Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankasına kullan­dırılmak üzere AKB'den 150 milyon euro ve 150 milyon dolar finansman temin edil­di. Böylece, 12 Kasım 2025'te İller Bankasına sağlanan 150 milyon euroluk finansman da dahil AKB'den Bakanlık ara­cılığıyla bugüne kadar alınan finansman yaklaşık 1 milyar dolar oldu. Bu kredilerle bir­likte Kahramanmaraş mer­kezli depremlerden etkilenen bölgeler için 2023 yılından bu yana yaklaşık 8,4 milyar dolar dış finansman sağlandı.

Uzun vadeli ve uygun finansman sürecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, diğer alan­lardakiler de dahil olmak üze­re Bakanlığının çalışmala­rıyla bu yıl içinde 16,5 milyar dolarlık uygun koşullu dış fi­nansman temin edildiğini belirterek şunları kaydetti: "Söz konusu dış finansman, depremden etkilenen bölge­lerde ekonomik faaliyetlerin canlandırılmasına, sürdü­rülebilir büyümenin destek­lenmesine ve üretim kapa­sitesinin güçlendirilmesine önemli katkı sağlayacak. Dep­rem bölgesinin yaralarını sar­maya devam ediyoruz. Dep­remden etkilenen işletmele­rimiz ve bölgenin kalkınması için uzun vadeli ve uygun ko­şullu dış kaynakları temin et­meyi sürdüreceğiz."

Yeşil dönüşüme destek olacak

Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney, “İki kurum arasında gerçekleştirilen bu ilk anlaşma, kurumumuz için stratejik bir öneme sahiptir. Bankamızın öncelikli hedeflerden biri olan, deprem bölgesindeki ihracatçılarımızın yaşadığı finansman sıkıntılarını gidermek ve bölgesel ekonomik toparlanmayı desteklemek için Asya Kalkınma Bankası ile güç birliği yapmış olmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Aynı zamanda ihracatçılarımızın yeşil dönüşüm yatırımlarına da destek vereceğimiz bu işlemle birlikte Bankamızın 2025 yılında ihracatçılarımızı desteklemek üzere yurtdışı piyasalardan sağladığı orta-uzun vadeli fon toplamı 3,9 milyar ABD dolarına ulaşmıştır” dedi.