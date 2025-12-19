Depremzede ihracatçıya 500 milyon Euro
Türkiye, Asya Kalkınma Bankası'ndan, 6 Şubat depreminden etkilenen ihracatçılar için 500 milyon euro, bölgenin toparlanma sürecine yönelik de 150 milyon Euro ve 150 milyon dolar finansman temin etti.
Türk Eximbank, Asya-Pasifik bölgesinde kalkınmayı amaçlayan ülkemizin de üyeleri arasında bulunduğu Asya Kalkınma Bankası (ADB) ile 17 Aralık 2025 tarihinde, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın garantisi altında, 500 milyon euro tutarında ve 19 yıl vadeli bir kaynak sağlanması yönünde imzaladığı anlaşma ile çok taraflı kalkınma kuruluşları ile yapmış olduğu iş birliklerine bir yenisini daha ekledi. Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Türkiye'de birçok sektörde 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin yol açtığı hasarların giderilmesi ve bölgenin yeniden imar ve inşasına yönelik çalışmalar hız kesmeden sürüyor. Çalışmalar kapsamında, uluslararası kuruluşlardan uygun koşullu ve uzun vadeli dış finansman teminine yönelik girişimler de kararlılıkla sürdürülüyor. Bu çerçevede, deprem bölgesinde faaliyet gösteren ihracatçı firmaların finansman ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Türkiye İhracat Kredi Bankasına kullandırılmak üzere, AKB'den 500 milyon euro finansman sağlandı. Ayrıca, depremler sonrasında toparlanma sürecini desteklemek, yenilenebilir enerji yatırımlarını finanse etmek ve uygun maliyetli kapasite artırıcı kaynak sağlamak amacıyla Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankasına kullandırılmak üzere AKB'den 150 milyon euro ve 150 milyon dolar finansman temin edildi. Böylece, 12 Kasım 2025'te İller Bankasına sağlanan 150 milyon euroluk finansman da dahil AKB'den Bakanlık aracılığıyla bugüne kadar alınan finansman yaklaşık 1 milyar dolar oldu. Bu kredilerle birlikte Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgeler için 2023 yılından bu yana yaklaşık 8,4 milyar dolar dış finansman sağlandı.
Uzun vadeli ve uygun finansman sürecek
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, diğer alanlardakiler de dahil olmak üzere Bakanlığının çalışmalarıyla bu yıl içinde 16,5 milyar dolarlık uygun koşullu dış finansman temin edildiğini belirterek şunları kaydetti: "Söz konusu dış finansman, depremden etkilenen bölgelerde ekonomik faaliyetlerin canlandırılmasına, sürdürülebilir büyümenin desteklenmesine ve üretim kapasitesinin güçlendirilmesine önemli katkı sağlayacak. Deprem bölgesinin yaralarını sarmaya devam ediyoruz. Depremden etkilenen işletmelerimiz ve bölgenin kalkınması için uzun vadeli ve uygun koşullu dış kaynakları temin etmeyi sürdüreceğiz."
Yeşil dönüşüme destek olacak
Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney, “İki kurum arasında gerçekleştirilen bu ilk anlaşma, kurumumuz için stratejik bir öneme sahiptir. Bankamızın öncelikli hedeflerden biri olan, deprem bölgesindeki ihracatçılarımızın yaşadığı finansman sıkıntılarını gidermek ve bölgesel ekonomik toparlanmayı desteklemek için Asya Kalkınma Bankası ile güç birliği yapmış olmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Aynı zamanda ihracatçılarımızın yeşil dönüşüm yatırımlarına da destek vereceğimiz bu işlemle birlikte Bankamızın 2025 yılında ihracatçılarımızı desteklemek üzere yurtdışı piyasalardan sağladığı orta-uzun vadeli fon toplamı 3,9 milyar ABD dolarına ulaşmıştır” dedi.