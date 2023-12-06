Depremzede mali müşavirler KOSGEB desteği bekliyor

Nurdoğan ARSLAN ERGÜN

Asrın felaketi olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli depremlerde 55 meslektaşını kaybeden ve bin 400 ofisin yıkıldığı 11 ildeki 9 bin 835 mali müşavir, herhangi bir destek paketi kapsamına alınmamaktan şikayetçi. İş yerlerini kaybeden mali müşavirler, özellikle depremzede KOBİ’lere sağlanan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) destekleri kapsamına alınmak istiyor.

Türkiye Serbest Muhasebeci, Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Başkanı Emre Kartaloğlu, depremin üzerinden aylar geçmesine ragmen bölgede zor hayat şartlarının devam ettiğine dikkat çekti. Kartaloğlu, “Deprem bölgesindeki zor şartlar göz önüne alındığında, vergilerin toplanmasında önemli bir rol oynayan mali müşavirlerin hayata tutunabilmesi için KOSGEB tarafından sağlanan destek kredilerinden ivedilikle yararlanması gerekiyor” dedi.

Deprem bölgesinde birçok işletme ve serbest meslek mensubunun ev ve işyerleri gibi tüm varlıklarını kaybettiğini dile getiren Kartaloğlu, “Pek çoğu sıfırdan hayatını tekrar başlatmak zorunda kaldı. Depremde, muhasebe ve mali müşavirlik alanında faaliyet gösteren işletmeler de büyük zarar gördü. Belirlemelerimize göre, 1.400 büro kullanılamaz hale geldi.

Afet bölgesinde ticaret ve sanayinin yeniden canlandırılması ve devletin ekonomik önlemlerini sahada uygulayabilmesi için öncelikli olarak muhasebe ve mali müşavirlik bürolarının yeniden faaliyete geçmesi son derece önemli. Vergilerin toplanmasında hayati bir rol oynayan meslek mensuplarının, fiziki barınma ve çalışma ortamına ihtiyaçları depremin üzerinden aylar geçmesine rağmen hala devam ediyor.”

Vergi beyanı verecek ofis yok

6 Şubat depremlerinden en çok etkilenen illerden birinin de Malatya olduğunu dile getiren Malatya SMMM Oda Başkanı Serdar Böke de kentte 40 bine yakın bina, 27 bini aşkın işyerinin yıkıldığını ya da yıkılacağını kaydetti. Böke, Malatya SMMM Odasına kayıtlı büro ve bağımlı olarak faaliyette bulunan 325 meslek mensubunun yaklaşık 280’nin bürosunun yıkıldığını ya da ağır hasar aldığını açıkladı.

Böke, “Malatya il ve ilçelerde bulunan vergi mükelleflerinin ve bu mükelleflerin mali iş ve işlemlerini yürüten muhasebe meslek mensuplarının fiziki çalışma koşullarında ve genel ekonomik koşullarda sıkıntıları halen devam ediyor” diye konuştu.

Bu fiziki şartlarda vergi beyan ve bildirimleri ile SGK, İş-Kur gibi kurumlara yapılacak bildirimlerin verilmesinde güçlükler yaşandığını vurgulayan Böke, şunları söyledi: “Malatya il ve ilçelerde bulunan vergi mükelleflerinin ve bu mükelleflerin mali iş ve işlemlerini yürüten muhasebe meslek mensuplarının fiziki çalışma koşullarında ve genel ekonomik koşullarda sıkıntıları halen devam ediyor. KOSGEB kredilerinde deprem bölgesi için mali müşavirler dahil sektör ayırımı yapılmaksızın fon dağıtımı yapılmalı.”

Ofislerin yüzde 70’i yıkıldı

Malatya’da mali müşavir olarak çalışan Metin Tunç ise bölgede mali müşavirlerin büyük yüzde 60-70’inin ofisinin yıkıldığını, bütün bilgi ve belgelerin enkazda kaldığını belirtti. Depremzede meslek mensuplarının bugüne kadar kurumsal bir destek almadığından şikayet eden Tunç, “Ofisi yıkılan mali müşavirlere 126 adet prefabrik imkanı verildi. Bende geçici kiralık bir ofisteyim” diyerek mali müşavirlerin de KOSGEB destekleri kapsamına alınması gerektiğini belirtti.

9 bin 835 meslek mensubu depremzede

TÜRMOB çatısı altında yer alan meslek mensuplarının yaklaşık yüzde 10’u deprem bölgesinde görev yapıyor. Emre Kartaloğlu, “Deprem bölgesinde yer alan 11 ilde 9 bin 835 meslek mensubumuz bulunuyor. Bunların 5 bin 836’sı serbest olarak çalışıyor, yani büro faaliyeti yürütüyor. 3 bin 999’u ise bağımlı olarak bir işyerinde çalışıyor” bilgisini verdi. Bölgeye sağlanan kredi ve teşviklerden tüm kesimlerin faydalanması gerektiğine dikkat çeken Kartaloğlu’na göre, bölgenin tekrar canlandırılıp kalkındırılması için tüm paydaşlar birlikte düşünülmek zorunda. Hiç kimseyi geride bırakmayacak politikalar ve destekler uygulanması gerekiyor.