Derbi İstanbul’da ekonomiyi canlandıracak

21 Şubat 2020

Ceyhun KUBURLU



Beşiktaş-Trabzonspor ve Fenerbahçe-Galatasaray maçları için yurtdışından ve Türkiye’den binlerce kişinin İstanbul’a gelmesi bekleniyor. Özellikle Almanya, Hollanda, Avusturya, Fransa’dan ve Türkiye’nin diğer illerinden İstanbul’a gelecek taraftar sayısının 10 bini aşacağı tahmin ediliyor.



En az 1 gece konaklamalı gelecek taraftarların İstanbul’da ekonomiyi de canlandıracağı belirtiliyor. Turizm sektörü temsilcileri futbolun ekonomiye önemli bir katkısı olduğunu belirterek, “İstanbul’da aynı hafta iki debi oynanacak ve bu derbiye şehir dışından en az 10 bin kişi gelecek. Bu da otelden hediyelik eşyaya kadar birçok alanda ekonomiye katkı yapacak” dedi.



Maçların oynanacağı bölgelerde kafe ve restoranlarda rezervasyonların kapandığı açıklanırken, maçlara ev sahipliği yapacak Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin de kasası dolacak. Derbi maçlarından iki kulübün bilet ve lisanslı ürün satışlarından yaklaşık 10 milyon lira gelir elde edeceği belirtildi.