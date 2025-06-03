Deri ithalatı 2,5 milyar doları buluyor! TESK Başkanı Palandöken'den çağrı: 'Kurban derileri ekonomiye kazandırılsın'

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde kurban derilerinin ekonomiye kazandırılması çağrısında bulundu.

Palandöken, bayramda işin ehli kasaplarla ve kaliteli bıçaklarla kurban kesilmesinin hayvanın hem etinin hem derisinin israf edilmemesi açısından büyük önem taşıdığına vurgu yaptı.

"Deri sektöründe 2,5 milyar dolarlık ithalat yapıyoruz"

Deri sektöründe 2,5 milyar dolarlık ithalat yapıldığını hatırlatan Palandöken, bu sebeple de kurban derisinin düzgün şekilde istif edilmesinin çok önemli olduğunu belirtti:

"Kurban Bayramı'ndan sonra derilerin güzel şekilde çıkarılması halinde ülkemize önemli bir girdi sağlanıyor. Yoksa biliyorsunuz biz deri ihtiyacımızı karşılamak için deri ithal ediyoruz. Her yıl yaptığımız ithalat, yıllar geçtikçe daha da pahalı hale geliyor. Deri sektöründe 2,5 milyar dolarlık bir ithalat yapıyoruz. Bu, gerçekten önemli bir rakam. Biz bunun ancak yüzde 20'sini karşılayabiliyoruz.

Bu nedenle derilerin düzgün şekilde istif edilmesi, tuzlanması ve sanayiye gönderilebilmesi çok önemli" dedi.

"Aksi halde ithalat rakamları yükselecek"

Etin ve derinin israf edilmemesinin hem dini açıdan hem de ekonomik olarak çok önemli olduğunu ifade eden Palandöken, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Derilerin muntazam yüzülmesi, bıçak yaralarının az olması ve ehil kişiler tarafından kesilmiş hayvanlardan elde edilmesi gerekiyor. Böylece, en az zayiatla bu deriler deri sektöründe değerlendirilebilir hale gelir. Bu sürecin bilinçli bir şekilde yapılması lazım. Aksi halde, ithalat rakamları bugünkünden daha da yukarı çıkacak. Biliyorsunuz, euro ve doların fiyatı her geçen gün biraz daha artıyor.

Bu da ithalatımızda önemli bir açık meydana getirecek. Kurban Bayramı'nda yapılacak ibadetlerin vecibelerini yerine getirmek için kesimlerin kasaplık mesleğini edinmiş insanlar tarafından yapılması gerekiyor. En önemlisi de derilerin sanayide kullanılabilir hale getirilmesi."

"Bunun için belirli eğitimlerin verilmesi şart"

Geçtiğimiz yıl deri sektörünün dış ticaret açığı verdiğini vurgulayan Palandöken, "Her yıl yapılan bu ibadetler sırasında, aynı zamanda ekonomik olarak da ithalatın azaltılmasına yönelik çalışmalar dikkatli bir şekilde yürütülmeli. Elbette, her kesim noktasında bunu denetleyecek bir insan bulundurmak mümkün değil. Ancak, bu işlemleri yapacak kişilere önceden eğitim verilmesi gerekiyor. Böylece deriler, sanayiye daha çok girebilecek, israfı olmayacak şekilde hazırlanabilir. Bunun için belirli eğitimlerin verilmesi şart" ifadelerini kullandı.