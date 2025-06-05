Deri sektörüne 20 milyar TL’lik kurban katkısı

Kurban Bayramı dönemin­de elde edilen derilerin sek­törde hareketlilik yaşanaca­ğını belirten Burak Uyguner, Kurban Bayramı’nda yapılan kesimlerde ortaya çıkan yan ürün olan ham derilerin, doğ­ru kesim, yüzüm ve uygun sak­lama yöntemleriyle ekonomi­ye kazandırılmasının yer aldı­ğını belirtti.

10 kat fazla ekonomik değer

Sektörün yıllık 11 milyon büyükbaş hayvan derisine ve yaklaşık 50 milyon adet kü­çükbaş hayvan derisine ihti­yaç duyulduğunu ifade eden Uyguner, bayramda gerçek­leştirilen kesimlerden elde edilen derilerin değerinin 1,5 milyar TL olduğunu kaydetti. Uyguner, bu ham derilerin ni­hai ürünlere; ayakkabı, çanta, cüzdan ve ceket gibi mamulle­re dönüştürülmesiyle birlikte ekonomiye yaklaşık 20 milyar Türk lirası değer kazandırıldı­ğını söyledi.

Hayvan başına ortalama 30 kilogram ham deri elde edil­diğini söyleyen Uyguner, bay­ramda toplam 30 bin ton ham deri düzgün yüzülürse 30-40 milyon dolarlık ekonomik de­ğer yaratıldığını belirtti.