Deri sektörüne 20 milyar TL’lik kurban katkısı
Kurban Bayramı’nda yaklaşık 900 bin büyükbaş ve 2,5 milyon küçükbaş hayvan kesilirken, ortaya 30 bin ton ham deri çıkıyor. Ortaya çıkan ham derinin doğru bir şekilde korunmasının büyük önem taşıdığına dikkat çeken Türkiye Deri Sanayicileri Derneği (TDSD) Yönetim Kurulu Başkanı Burak Uyguner, “Bu derilerin ekonomik değeri 1,5 milyar TL civarında. Ham deri işlenip bitmiş ürüne dönüştüğünde ekonomik değeri 10 kat artıyor” dedi.
Kurban Bayramı döneminde elde edilen derilerin sektörde hareketlilik yaşanacağını belirten Burak Uyguner, Kurban Bayramı’nda yapılan kesimlerde ortaya çıkan yan ürün olan ham derilerin, doğru kesim, yüzüm ve uygun saklama yöntemleriyle ekonomiye kazandırılmasının yer aldığını belirtti.
10 kat fazla ekonomik değer
Sektörün yıllık 11 milyon büyükbaş hayvan derisine ve yaklaşık 50 milyon adet küçükbaş hayvan derisine ihtiyaç duyulduğunu ifade eden Uyguner, bayramda gerçekleştirilen kesimlerden elde edilen derilerin değerinin 1,5 milyar TL olduğunu kaydetti. Uyguner, bu ham derilerin nihai ürünlere; ayakkabı, çanta, cüzdan ve ceket gibi mamullere dönüştürülmesiyle birlikte ekonomiye yaklaşık 20 milyar Türk lirası değer kazandırıldığını söyledi.
Hayvan başına ortalama 30 kilogram ham deri elde edildiğini söyleyen Uyguner, bayramda toplam 30 bin ton ham deri düzgün yüzülürse 30-40 milyon dolarlık ekonomik değer yaratıldığını belirtti.