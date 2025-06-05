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Deri sektörüne 20 milyar TL’lik kurban katkısı

Kurban Bayramı’nda yak­laşık 900 bin büyükbaş ve 2,5 milyon küçükbaş hayvan kesilirken, ortaya 30 bin ton ham deri çıkıyor. Ortaya çıkan ham derinin doğru bir şekil­de korunmasının büyük önem taşıdığına dikkat çeken Tür­kiye Deri Sanayicileri Derne­ği (TDSD) Yönetim Kurulu Başkanı Burak Uyguner, “Bu derilerin ekonomik değeri 1,5 milyar TL civarında. Ham deri işlenip bitmiş ürüne dönüştü­ğünde ekonomik değeri 10 kat artıyor” dedi.

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Deri sektörüne 20 milyar TL’lik kurban katkısı
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Kurban Bayramı dönemin­de elde edilen derilerin sek­törde hareketlilik yaşanaca­ğını belirten Burak Uyguner, Kurban Bayramı’nda yapılan kesimlerde ortaya çıkan yan ürün olan ham derilerin, doğ­ru kesim, yüzüm ve uygun sak­lama yöntemleriyle ekonomi­ye kazandırılmasının yer aldı­ğını belirtti.

10 kat fazla ekonomik değer

Sektörün yıllık 11 milyon büyükbaş hayvan derisine ve yaklaşık 50 milyon adet kü­çükbaş hayvan derisine ihti­yaç duyulduğunu ifade eden Uyguner, bayramda gerçek­leştirilen kesimlerden elde edilen derilerin değerinin 1,5 milyar TL olduğunu kaydetti. Uyguner, bu ham derilerin ni­hai ürünlere; ayakkabı, çanta, cüzdan ve ceket gibi mamulle­re dönüştürülmesiyle birlikte ekonomiye yaklaşık 20 milyar Türk lirası değer kazandırıldı­ğını söyledi.

Hayvan başına ortalama 30 kilogram ham deri elde edil­diğini söyleyen Uyguner, bay­ramda toplam 30 bin ton ham deri düzgün yüzülürse 30-40 milyon dolarlık ekonomik de­ğer yaratıldığını belirtti.