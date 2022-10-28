Deri ve kürk konfeksiyon sektöründen İTO’ya ortak aday

İstanbul Ticaret Odası'nda (İTO) 9 Kasım'da yapılacak komite seçimlerinde sektörlerde çalışmalar hız kazanırken yapılacak komite seçimleri için de pek çok aday açıklama yapmaya başladı. Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği (TDKD) ile Kürk Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (KSİAD) 34. Deri Kürk Saraciye Komitesi ve Meclis Üyeliği için ortak adaylar üzerinde anlaştıklarını duyurdu.

“Deri sektöründe temsiliyet artacak”

Konuyla ilişkin açıklama yapa TDKD Başkanı Gürkan Gözmen, “KSİAD ile gerçekleştirdiğimiz protokol ile ortak adaylar çıkarmaya karar verdik. Sektörümüzün geleceği için bölünmüşlüğü engelleyeceğiz. Deri Kürk Saraciye sektörü son yıllarda yaşanan gelişmelerden en çok olumsuz etkilenen sektörlerin başında geliyor. Sektörümüzde bu kadar sorun varken birlik ve beraberlik adına, sektörümüzün geleceği için ortak adaylar çıkarmayı kararlaştırdık. Bu kararımızın sektörümüzün daha iyi temsil edilmesine katkı sunacağına inanıyoruz.” dedi.

“Sorunlarımız ortak”

Sektörle birlikte hareket edeceklerini söyleyen Kürk Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (KSİAD) Başkanı Ali Yavuz Boynukısa ise, kürk ve deri konfeksiyonun birbirini tamamlayan sektörler olduğunu belirterek, “İki sektörün sorunları aynı. Sektörün sorunlarını bilen, birlik ve beraberliği sağlamak adına ortak aday çıkarma kararı aldık.” şeklinde konuştu.