Derik'te tarım ve sanayiye yeni yatırımlar geliyor

Mardin Ticaret ve Sa­nayi Odası’nın “Or­tak Hedefimiz ve Or­tak Geleceğimiz” mottosuyla düzenlediği Üye İstişare Buluş­maları’nın dördüncüsü Derik’te gerçekleştirildi. Odanın faa­liyetlerini kamuoyuyla pay­laşmak ve üyelerin talepleri­ni almak amacıyla düzenlenen toplantıya yoğun katılım oldu. Buluşmada Derik’in tarım, sa­nayi ve lojistik alanlarındaki po­tansiyeli ele alındı.

“Derik Tarım İhtisas OSB için girişimlerimizi yoğunlaştırdık”

Mardin TSO Yönetim Kuru­lu Başkanı Hatip Çelik, göreve geldiklerinden bu yana odanın kurumsal kapasitesini artırma­ya odaklandıklarını belirterek, 4 yıllık stratejik planlarını Mar­din ve Derik iş dünyasının bek­lentileri doğrultusunda hazırla­dıklarını söyledi.

“Halhalı Zeytini modern tesislerle buluşacak”

Derik’in Mardin’in küçükbaş hayvan ihtiyacının yarısından fazlasını tek başına karşıladığını vurgulayan Çelik, “İlçemize Ta­rım İhtisas OSB kazandırılması için Sanayi ve Teknoloji Bakanlı­ğı ve yerel idarelerle yakın temas halindeyiz. Arazi belirleme süre­cimiz devam ediyor” dedi.

Derik Halhalı Zeytini’nin mar­ka değerine dikkat çeken Çelik, modern bir zeytin işleme tesisine ihtiyaç olduğunu belirtti. Çelik, “Bir girişimcimizin 100 ton gün­lük kapasiteye sahip tesis yatırı­mı sürüyor. Bu tesis zeytinimizin markalaşma sürecini hızlandıra­cak” diye konuştu.

“Küçük sanayi sitesi için inşaat yakında başlıyor”

Derik’te modern bir küçük sa­nayi sitesinin acil ihtiyaç olduğu­nu söyleyen Çelik, TOKİ’nin ara­zi devrini tamamladığını, yüksek arsa maliyetlerinin düşürülme­si için Kaymakamlık ve Valilik­le ortak mutabakata varıldığını kaydetti. Çelik, projede yakın za­manda inşa sürecinin başlaması­nı beklediklerini açıkladı.

Derik Kaymakamı Yunus Emre Bayraklı, ilçenin zeytin ve zeytin­yağı sektöründe sahip olduğu po­tansiyelin giderek arttığını söyle­yerek, “Halhalı zeytinimizin kültür rotasına eklenmesiyle talep ciddi şekilde yükseldi. Ayrıca ilçemiz­de açılan zeytin atölyesi sektör için yeni bir dönem başlattı” dedi.

Bayraklı, Derik’in tahıl, hayvan­cılık ve arıcılıkta da hızla güçlenen bir ilçe olduğunun altını çizdi: “378 bin küçükbaş ve 35 bin büyükbaş hayvan varlığımızla ilde önemli bir noktadayız. Tarım ve hayvancılı­ğın yanında sanayinin de güçlen­mesini istiyoruz. Bugünkü toplan­tıyı yatırımcıları harekete geçire­cek bir adım olarak görüyoruz.”

“Derik projelerinde önemli mesafe alındı”

Mardin TSO Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Batuk, kurumsallaşma ve şeffaflık odaklı yeni yönetim anlayışıyla çalışmalar yürüttüklerini belirterek, Derik’e yönelik projelerde ilerleme kaydettiklerini söyledi. Batuk, Derik Tarım İhtisas OSB, modern zeytin işleme tesisleri, çift şerit yol bağlantıları, Mezopotamya Meyvecilik Araştırma Enstitüsü ve küçük sanayi sitesinin modernizasyonu gibi projelerin önemli aşama kaydettiğini ifade etti.