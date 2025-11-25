Derik'te tarım ve sanayiye yeni yatırımlar geliyor
Mardin TSO Başkanı Hatip Çelik, Derik Tarım İhtisas OSB çalışmalarının hızla devam ettiğini söyleyerek bölgeye yapılacak olan yeni yatırımlarla ilgili bilgi verdi. Çelik, tarım, hayvancılık ve sanayi alanındaki yatırımlarla Derik’in ekonomik potansiyelinin artırılacağını vurguladı.
Mardin Ticaret ve Sanayi Odası’nın “Ortak Hedefimiz ve Ortak Geleceğimiz” mottosuyla düzenlediği Üye İstişare Buluşmaları’nın dördüncüsü Derik’te gerçekleştirildi. Odanın faaliyetlerini kamuoyuyla paylaşmak ve üyelerin taleplerini almak amacıyla düzenlenen toplantıya yoğun katılım oldu. Buluşmada Derik’in tarım, sanayi ve lojistik alanlarındaki potansiyeli ele alındı.
“Derik Tarım İhtisas OSB için girişimlerimizi yoğunlaştırdık”
Mardin TSO Yönetim Kurulu Başkanı Hatip Çelik, göreve geldiklerinden bu yana odanın kurumsal kapasitesini artırmaya odaklandıklarını belirterek, 4 yıllık stratejik planlarını Mardin ve Derik iş dünyasının beklentileri doğrultusunda hazırladıklarını söyledi.
“Halhalı Zeytini modern tesislerle buluşacak”
Derik’in Mardin’in küçükbaş hayvan ihtiyacının yarısından fazlasını tek başına karşıladığını vurgulayan Çelik, “İlçemize Tarım İhtisas OSB kazandırılması için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve yerel idarelerle yakın temas halindeyiz. Arazi belirleme sürecimiz devam ediyor” dedi.
Derik Halhalı Zeytini’nin marka değerine dikkat çeken Çelik, modern bir zeytin işleme tesisine ihtiyaç olduğunu belirtti. Çelik, “Bir girişimcimizin 100 ton günlük kapasiteye sahip tesis yatırımı sürüyor. Bu tesis zeytinimizin markalaşma sürecini hızlandıracak” diye konuştu.
“Küçük sanayi sitesi için inşaat yakında başlıyor”
Derik’te modern bir küçük sanayi sitesinin acil ihtiyaç olduğunu söyleyen Çelik, TOKİ’nin arazi devrini tamamladığını, yüksek arsa maliyetlerinin düşürülmesi için Kaymakamlık ve Valilikle ortak mutabakata varıldığını kaydetti. Çelik, projede yakın zamanda inşa sürecinin başlamasını beklediklerini açıkladı.
Derik Kaymakamı Yunus Emre Bayraklı, ilçenin zeytin ve zeytinyağı sektöründe sahip olduğu potansiyelin giderek arttığını söyleyerek, “Halhalı zeytinimizin kültür rotasına eklenmesiyle talep ciddi şekilde yükseldi. Ayrıca ilçemizde açılan zeytin atölyesi sektör için yeni bir dönem başlattı” dedi.
Bayraklı, Derik’in tahıl, hayvancılık ve arıcılıkta da hızla güçlenen bir ilçe olduğunun altını çizdi: “378 bin küçükbaş ve 35 bin büyükbaş hayvan varlığımızla ilde önemli bir noktadayız. Tarım ve hayvancılığın yanında sanayinin de güçlenmesini istiyoruz. Bugünkü toplantıyı yatırımcıları harekete geçirecek bir adım olarak görüyoruz.”
“Derik projelerinde önemli mesafe alındı”
Mardin TSO Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Batuk, kurumsallaşma ve şeffaflık odaklı yeni yönetim anlayışıyla çalışmalar yürüttüklerini belirterek, Derik’e yönelik projelerde ilerleme kaydettiklerini söyledi. Batuk, Derik Tarım İhtisas OSB, modern zeytin işleme tesisleri, çift şerit yol bağlantıları, Mezopotamya Meyvecilik Araştırma Enstitüsü ve küçük sanayi sitesinin modernizasyonu gibi projelerin önemli aşama kaydettiğini ifade etti.