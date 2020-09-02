Derya Hatipoğlu: Depolama ve inşaat alanda yatırımlara devam edeceğiz

02 Eylül 2020

Sürdürülebilir Dünya'da Didem Eryar Ünlü'nün bu haftaki konuğu ASAŞ Genel Müdürü Derya Hatipoğlu'ydu.

ASAŞ Genel Müdürü Derya Hatiboğlu:

80’den fazla ülkeye ihracat yapıyoruz. Güney Kore ve Şili’ye kadar çok geniş bir yelpazede ihracat pazarımız var. Başarımızın arkasında çok çalışmak var. Pandemi süreci çok eğitici oldu. Bu süreçte hiç durmadık. 2.300 kişinin yaşadığı bir kampusteyiz. Bir tek vakamız olmadı. Üretimi hiç durdurmadık. 500 kişiyi hemen uzaktan çalıştırmaya başladık. Bu dönemde, bu tür kriz anında tüm ekibin arasındaki iletişimin çok güçlü olması gerektiğini öğrendik. Pandemi döneminde güçlü iletişim ile birçok sorunun üstesinden geldik. Bütün bilgileri hızla açıkça paylaşılarak herkesi bilgilendirdik.Yeni dönem stratejimiz hem hizmet verdiğimiz sektörler anlamında hem pazarlar anlamında çeşitliliğe gitmektir. Mümkün olarak sektör ve pazar çeşitlemesi çok önemli. Risk yönetimi anlamında sektör dağılımı önemli. Pazar çeşitlemesi de bu anlamda çok önemli. ABD’nin Çin’e anti-damping vergiler uygulaması, alüminyum ve yassı mamulde Türkiye’nin önünü açıyor. Kovid gerçekten siyah kuğuyu gerçekleştirdi. ABD ve Avrupa, Çin’i tek tedarikçi olarak görüyordu. Şimdi tek tedarikçinin yanlışlığını gördüler. Avrupa’ya yakınlığımız bizim için olumlu bu. Almanya’daki yatırımımız bu süreçten hiç olumsuz etkilenmedi. Lojistik anlamda da oradan çok umutluyuz. Yatırımı seven grubuz. Dijital anlamda altyapı yatırımına devam ediyoruz. Depolama ve inşaat alanda yatırımlara devam edeceğiz. Katma değerli ürün konusunda yatırımımız devam edecek. Konut piyasasında son aylarda rekor kırıldı. Ancak satışların çoğu ikinci el.

Döviz vb. konularda kötü senaryolar gerçekleşmezse, konutta önümüzdeki yıl için de iyimseriz.Cern’e alüminyum tedariği yapan tek şirketiz. Alüminyum kullanıldıktan sonra yüzde yüz geri döndürülen bir madde. Plastik ve çelik gibi geri dönüşümü zor madde değil. Bu nedenle tercih ediliyor. Birçok sektörde, özellikle otomotivde alüminyum kullanımına yönelim var. Ar-ge faaliyetlerimiz yüksek dayanıklılık sağlayan ürünlere yönelik. Alüminyum konusunda 2015 yılında sektörün ilk Ar-Ge’sini biz kurduk. 80 mühendis ve teknisyen çalışıyor. Ar-Ge bizi ayrıştıran bir yan. Her sektörün ihtiyacına uygun ürün üzerinde çalışılıyor.