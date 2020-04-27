DESİAD Başkanı Konyalıoğlu: Koronavirüs, dijital dönümün kaçınılmaz olduğunu gösterdi

27 Nisan 2020

Osman Nuri BOYACI

DENİZLİ - Denizli Sanayici ve İş İnsanları Derneği (DESİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Okan Konyalıoğlu, kriz döneminde yeni normaller oluştuğunu belirterek, dijital dönüşümün kaçınılmaz, e-ticaretin ise üreticiler için yeni bir fırsat kapısı olduğunu söyledi. Salgının yarattığı kriz döneminde fason hizmet vererek birkaç büyük müşteri ile yıllık üretim kapasitelerini dolduran devasa şirketlerin üretimlerini durdurma noktasına geldiğini vurgulayan Konyalıoğlu, “Hazır giyimde mart ayında bile ürünlerin yüzde 30’u yüklenememiş, 400 milyon dolara varan bir gelir elde edilememiştir. Bu kriz hepimize müşteri segmentasyonu, nihai müşteriye ulaşma, markalaşmayla birlikte satış ve gelir yaratma kaslarımızı da geliştirmek zorunda olduğumuzu öğretmiştir. Birçok şirketin 2020 bütçelerinde hedef revizyonuna gideceği bu dönemde problemlerden çok fırsatlara odaklanma ilkesini dikkate alma zamanı gelmiştir” diye konuştu.

30 bine yakın e-mağaza açıldı

e-ticaretin, özellikle e-ihracatın Türk üreticiler için yeni bir fırsat kapısı olduğunu, birçok üretici firmanın kendi markalarıyla final müşteriye doğrudan satabileceği dijital dönüşümün kaçınılmaz olduğunu ifade eden Konyalıoğlu, “Türkiye’de perakendede e-ticaretle yapılan işin, sektörün toplam cirosunun % 4-5’i civarında olduğu dillendiriliyor. Bu oran gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde %12-15 aralığında. Bu oranlar COVID-19 etkisiyle tüm dünyada hızla artıyor. Şubattan bugüne sadece Alibaba’da bile günde 30 bine yakın e-mağaza açılmış. Türkiye ve dünya pazarları arasında farkın büyük olması, fırsatın da büyüklüğünü gösteriyor. Üretime dayalı tesislerimizi ve iş modellerimizi e-ticaretle tanıştırıp, sadece emtia üretir olmaktan çıkararak daha fazla değer üretir hale getirir isek, bu savaştan başarı ile çıkacağımız aşikâr” şeklinde konuştu.

“e-ticaretle tanışma vakti geldi”

Özellikle gıda, bilişim teknolojileri, kimya, e-ticaret, lojistik, perakende, sağlık ve ihracata dayalı sektörlerdeki şirketler için yeni fırsatlar oluştuğunu belirten Konyalıoğlu, ayrıca online eğitim, uzaktan tıp hizmetleri ve medikal endüstri, internet fuarcılığı gibi bir çok yeni iş fırsatlarının da ortaya çıktığının altını çizdi. Dünyanın en büyük fuarlarından 127. Kanton Fuarı’nın bu yıl ilk kez internet üzerinden düzenleneceğini söyleyen Konyalıoğlu, “Şirketlerimizin yarınlarını öngörerek değil, yaşayarak şekillendirmeye çalıştığımızda geleceğin maliyeti katlanamayacağımız boyutlarda olacak. Hayatta kalmak ve sağlıklı büyümek için üretim becerimizi, asimetrik etki yaratacak şekilde dijital dönüşüm ve e-ticaretle buluşturma vaktimiz gelmiştir” dedi.

"KRİZİ FIRSATA ÇEVİRME ŞANSIMIZ YÜKSEK"



Kriz döneminde yeni normaller oluştuğunu, hayatımızın değiştiğini, krizden sonra da liderlik, tahsilat, nakit akışı yönetimi, katma değer yaratma, verimlilik, etkinlik, geleceğin tasarlanmasının iş insanlarının gündeminde kalmaya devam edeceğini belirten DESİAD Başkanı Okan Konyalıoğlu, krizi fırsata çevirebilen yarınların başarılı şirketlerinin, geleceği tasarlama fikri taşıyan, yol haritalarını sürekli yenileyen, dönüşümü şimdiden başlatabilen şirketler olacağını söyledi. Konyalıoğlu, “Kaos ortamında iş yapabilme kasları kuvvetli Türk sanayicisi ve üreticisinin bu değişime ayak uydurma ve krizi fırsata dönüştürme şansının daha yüksek olduğu söylenebilir. Ancak, bu kaslarımızı kuvvetlendiren bazı alışkanlıklarımız aynı zamanda en hassas yanımız. Artık, şirketlerimizde güncelin içinde boğulan değil 360 derece ve derinlemesine düşünebilen, teknoloji ve dijital dünyayı kucaklayan, direnci yüksek lider ve ekiplere ihtiyacımız var” diye konuştu.