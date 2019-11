Design Week Turkey, kapılarını açıyor

12 Kasım 2019

Erkan ÇAKAN

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) Ticaret Bakanlığı koordinasyonuyla bu yıl 4'üncü kez düzenlenecek Design Week Turkey 2019 (Türkiye Tasarım Haftası), 14-17 Kasım tarihlerinde Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek. 'Tasarım Ötesi' ana temasını taşıyan etkinlik kapsamında 100’den fazla konuşmacı ve 150'nin üzerinde tasarımcı, 34 panel ve konferans ile 53 sergi ve atölye çalışmalarında sanayici, akademisyen ve öğrencilerle buluşacak.

Design Week Turkey 2019 tanıtım toplantısında konuşan TİM Başkanı İsmail Gülle “Genç Türk tasarımcılarımızı dünyaya tanıtmak ve ihracat ile tanıştırmak için önemli çalışmalar yapıyoruz. Türkiye'nin markalaşma yolculuğuna da önemli katkı sağlayacak yeni bir projeyi hayata geçireceğiz. Bu kapsamda moda ve tasarıma yönelik tüm etkinlikleri bir araya getirecek uluslararası organizasyon gerçekleştireceğiz. Yıl boyunca tasarım ve modanın konuşulacağı bu proje ile İstanbul’u uluslararası düzeyde, Avrasya’nın bölgesel tasarım merkezi yapacağız. İstanbul’u endüstriyel, görsel, moda tasarım ajanslarının ofis açacakları küresel tasarım merkezine dönüştüreceğiz" dedi.

"Türk tasarımcılarımızı dünyaya tanıtacağız"



TİM Başkanı İsmail Gülle, önümüzdeki yıl İstanbul'u bir küresel tasarım merkezi yapmayı planladıklarını belirterek, "Genç Türk tasarımcılarımızı dünyaya tanıtmak ve ihracat ile tanıştırmak için önemli çalışmalar yapıyoruz" dedi. Bu anlayışla, oyun tasarımından, tasarım odaklı eğitim sistemlerine, mücevher tasarımından sürdürülebilir markalara, endüstri ürünlerine, restoran tasarımından şehir tasarımı ve tarihi miraslara kadar pek çok konuyu kapsayan oturumlarla sıra dışı bir program hazırladıklarını söyleyen Gülle, “Tasarım, birçok yönü ile yaşamımızın kalitesini belirleyen en önemli faktörlerden başında geliyor. Tasarımın maddeye bir tarz, bir sebep, bir ruh kattığını söylemek, gelecek kattığını söylemek, herhalde yanlış olmaz. Bu sebeple, Design Week Turkey’i, ülkemizde tasarım kültürünün yaygınlaşması adına son derece önemli görüyoruz" diye konuştu.

Bu yıl 60 bin ziyaretçi bekleniyor



Design Week Turkey ile başarı örneklerini arttırarak yeni tasarımcıları harekete geçirmek istediklerini belirten İsmail Gülle, "Tasarımcıların hepimizin içindeki yaratma ve keşfetme isteğini ortaya çıkaran kâşifler olduğuna inanıyoruz. Tüm yaratıcı fikirleri destekleyerek, tasarımcı zihinler için gerekli ekosistemi, tüm yurda yaymak için her türlü çabayı gösteriyoruz. Her zaman yeni fikirlere ihtiyacımız var. Her yeni fikirle, geleceğe doğru bir adım daha atıyoruz" dedi. Bugüne kadar 120 binden fazla ziyaretçiyi ağırlayan Design Week Turkey’in her geçen yıl daha fazla insana ulaştığını ileten Gülle, şunları kaydetti: "Geçen yıl, 3 gün boyunca 52 binden fazla ziyaretçiyi ağırladığımız Design Week Turkey’in bu yıl 60 bin ziyaretçiye ulaşacağını öngörüyoruz.”

Etkinliğe; Volvo, Ford, Tesla gibi dünyada tasarım alanında öne çıkan otomobil markalarının tasarımcılarından Niels van Roij, Londra Design Week Direktörü Ben Evans, Uluslararası IF Tasarım Forumu CEO’su Ralph Wiegmann, Social Designs’ın kurucusu Daan Rosegarde, Design For All kurucusu Ron Nabarro, Tayvan Medikal Tasarım Birliği başkanı Kevin Seng gibi global düzeyde alanında uzman isimler konuşmacı ve panelist olarak katılacak.