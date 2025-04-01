Destatis: Almanya'da 1990'dan bugüne görülen en yüksek belediye bütçe açığı!

Destatis, Alman belediyelerin bütçelerine ilişkin 2024 öncü verilerini açıkladı. Almanya'da belediyeler ve belediye birlikleri geçen yıl 24,8 milyar Euro bütçe açığı verdi. Yetkililer, sosyal yardımlarda yaşanan artışın geçen yılki belediye bütçe açığının ana nedeni olduğuna vurgu yaptı.

Konuya yönelik yetkililer tarafından yapılan açıklamada, "Söz konusu bütçe açığı, 1990'da Almanya'nın yeniden birleşmesinden bu yana en yüksek belediye bütçe açığı oldu. Geçen yılki açık, 6,6 milyar Euro olarak gerçekleşen 2023’e kıyasla önemli ölçüde arttı" ifadesi kullanıldı.

Mali rezervlerden ve kredilerden finansman desteği

Belediyelerin düzeltilmemiş harcamaları geçen yıl yüzde 12,6 artışla 400,9 milyar Euro'ya yükselirken, sosyal harcamaların yıllık yüzde 11,7 artışla 84,7 milyar Euro'ya ulaşması dikkati çekti.

Ülkede belediyelerin düzeltilmemiş gelirleri ise geçen yıl yüzde 7,6 artarak 376,1 milyar Euro'ya ulaştı. Geçen yıl harcamaların yüzde 6,2'si düzenli gelirlerle karşılanamadı ve mali rezervlerden ya da kredilerle finanse edilmek zorunda kalındı.