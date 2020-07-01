“Desteklerin 3 ay daha uzatılması üretim ekonomisini güçlendirir”

01 Temmuz 2020

AYŞE KAYTAN UÇAK-ESKİŞEHİR

Kısa çalışma ödeneğinden faydalanma süresinin bir ay daha uzatılmasını değerlendiren Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, desteklerin 3 ay daha sürmesini talep etti. Destek süresinin 3 ay uzatılmasının üretim ekonomisini güçlendireceğini ifade eden Kesikbaş, “Salgının başladığı günden bugüne devletin uyguladığı destekler ve aldığı tedbirler, üretimin sürmesi için oldukça faydalı oldu. Kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteği şimdi 1 ay uzatıldı. Ancak devletin ihtiyaç halinde süreyi uzatacağına inanıyoruz. İşveren tarafında sürenin 3 ay daha uzatılması yönünde bir beklenti var” dedi. COVID-19 salgını etkisinin azalmaya başladığını, buna rağmen bazı sektörlerde geriye dönüşün hızlı olmayacağını ifade eden Kesikbaş, “İstihdamın korunmasının yanı sıra maliyetlerin yükselmesini önlemek amaçlı olarak bu uygulamaların en az 3 ay daha devam etmesi, üretim ekonomisinin güçlenmesi ve tekrar kendine gelmesi açısından çok önemli. Her zaman dediğimiz gibi salgın sonuna kadar piyasalar açıldığında şirketlerimizin mali olarak sağlıklı olması gerekli” ifadelerini kullandı. Türkiye’yi önemli fırsatların beklediğini söyleyen Kesikbaş, “Şirketlerimiz bu süreçte gücünü de kaybetmemeli” dedi.