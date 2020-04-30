DETGİS: Medikal tekstil ihracatı kolaylaştırılmalı

30 Nisan 2020

DÜNYA

DENİZLİ - Pandemi sürecinde tekstil ve konfeksiyon sektörü olarak üretimi durdurmamaya çalıştıklarını belirten Denizli Tekstil ve Giyim Sanayicileri Derneği (DETGİS) Başkanı Mukaddes Başkaya, tekstil sektörünün ayakta kalmasının Türkiye ekonomisi için büyük önem taşıdığını belirterek, “İhracatın azaldığı bu dönemde medikal tekstil ihracatı kolaylaştırılmalı” dedi.

Koronavirüsün önceleri Türkiye ve özellikle tekstil ve konfeksiyon sektörü tarafından fırsat olarak algılandığını söyleyen DETGİS Başkanı Mukaddes Başkaya, “Başlangıçta bir çok sipariş Çin’den Türkiye’ye kaydırıldı. Ancak pandemiye dönüşmesi, hızla İtalya’dan başlayarak Avrupa’ya ve dünyaya yayılması tüm sistemi tamamen altüst etti. Bütün ülkeler sistemlerini, giriş çıkışları kapattı ve bu durum ekonomiye ve de ihracata çok ciddi darbe vurdu. Türkiye olarak en son yakalanan ülkelerden olmamızdan dolayı kendimizi şanslı olarak görebiliriz” diye konuştu.

140 firma izin alarak çalıştı

Bu süreçte sipariş durumuna göre belirli periyotlarla üretime devam ettiklerini ifade eden Başkaya, sokağa çıkma yasağında da yaklaşık 140 firmanın izinli olarak çalışmaya devam ettiğini belirtti. Pandemi sonrasında ekonominin hızla toparlanması için tekstil ve konfeksiyon sektörünün ayakta ve güçlü olması gerektiğine inanan Başkaya, “Mevcut temrinlerinin ve ödeme vadelerinin ötelenmesinden kaynaklanan nakit akışında sıkıntılar yaşanıyor. KGF kredileri, kısa çalışma ödeneği, SSK prim ve vergilerinin ötelenmesi gibi destekler olsa da çok ciddi eylem planları yapılması gerekiyor” dedi.

“Her kriz fırsatları da beraberinde getirir. Dijital dönüşümü sağlayıp, eski yönetim ve yapış biçimlerimizi değiştirip dönüştüreceğimiz bu sürece hızlı geçiş yapmak zorundayız” diyen Başkaya, medikal tekstil ihracatının önünün açılmasını da istedi. Başkaya, “Şu dönemde tüm dünyadan gelen medikal tekstil taleplerine cevap vermeliyiz. Medikal tekstil ürünlerinin ihracatının önünün açılması ve kolaylaştırılması bu alanda rekabetçi olmamızı sağlayacaktır” şeklinde konuştu.