Deustche Bank'tan ABD'ye dolar itibarı uyarısı

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Deutsche Bank, ABD'nin dış açıklarını finanse etmek için borçlanma yerine hisse senedi girişlerine bağımlılığının arttığını bildirdi. Analistler, bu değişimin doların risk profilini yükselttiği ve teknoloji sektöründeki döngülere karşı daha hassas hale getirdiği uyarısında bulunuyor.

ABD ekonomisinin finansman modelindeki yapısal değişim, doların gelecekteki performansına yönelik riskleri yeniden şekillendiriyor. Deutsche Bank tarafından yayımlanan güncel notta, ABD şirketlerinin hisselerine yönelen uluslararası sermaye akışının, devlet borçlanma araçlarına olan ilginin önüne geçtiği belirtildi. Banka stratejistleri, bu durumun doları geleneksel borçlanma piyasalarının sağladığı istikrar mekanizmasından uzaklaştırdığına dikkat çekiyor.

Teknoloji ve jeopolitik etkiler

Yapay zeka alanındaki hızlı büyüme ve bu sektöre yönelik yoğun sermaye talebi, hisse senedi piyasalarına olan ilgiyi tetikliyor. Öte yandan küresel jeopolitik gerilimler, yatırımcıların ABD devlet tahvillerine olan geleneksel talebini sınırlıyor. Söz konusu tablo, sermaye girişlerini daha döngüsel ve teknoloji sektörüyle doğrudan bağlantılı hale getirerek doların volatilitesini artırıyor.

Doların risk profili farklılaşıyor

Deutsche Bank stratejisti Mallika Sachdeva, ABD'nin dış açıklarını finanse etmek için daha fazla hisse senedi odaklı bir model benimsemesinin doların risk profilini değiştirdiğini vurguluyor. Doların geçmişte resesyon dönemlerinde "güvenli liman" görevi görerek değer kazandığına işaret eden Sachdeva, yeni yapının doları daha riskli ve yapay zeka temalı piyasa hareketlerine daha bağımlı hale getirdiğini ifade ediyor.

Avustralya Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Andrew Hauser da benzer bir noktaya temas ederek, bu dönüşümün doların uzun süredir sahip olduğu "olağanüstü ayrıcalık" statüsünü zayıflatabileceğini belirtiyor. Söz konusu statü, doların küresel rezerv para birimi olması sayesinde ABD'nin dış borçlanma maliyetlerini baskılamasına olanak tanıyordu.

Finansman ihtiyacı ve piyasa tepkisi

ABD'nin yaklaşık 1,12 trilyon dolar cari açık ve 1 trilyon dolar ticaret açığı ile tanımlanan "ikiz açık" sorunu, yabancı sermaye girişlerinin sürekliliğini zorunlu kılıyor. 2025 yılında değerinin yaklaşık yüzde 10'unu kaybeden dolar, bu yıl kayıplarının yarısını telafi ederek güçlü bir toparlanma sergiledi.

Doların bu yükselişinde, ABD-İsrail ile İran arasındaki çatışmaların yarattığı belirsizlik ortamı, Federal Rezerv’in faiz artırım beklentileri ve yapay zeka yatırımlarına akan rekor seviyedeki sermaye etkili oldu. Yatırımcılar önümüzdeki dönemde Fed’in faiz kararlarını ve dış borçlanma ihalelerine olan yabancı katılım oranlarını yakından izleyecek.