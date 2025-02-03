Deustche Bank'tan 'ticaret savaşı' raporu: Son 54 yılın en büyük şoku!

Almanya merkezli Deustche Bank, Trump'ın uygulamaya aldığı yeni gümrük tarifeleri hakkında dikkat çeken bir rapor yayımladı.

Deustche Bank'ın raporuna göre, Trump’ın yeni gümrük tarifeleri, küresel ticaret politikalarında Bretton Woods sisteminin çöküşünden bu yana en büyük şoklardan biri olarak değerlendiriliyor. Tarifelerin, bazı ülkelerde resesyona yol açması ve küresel ekonomi üzerinde geniş çaplı olumsuz etkiler yaratması bekleniyor.

Toplam ithalatın yüzde 44'ünü kapsıyor

CNBC-e'de yer alana habere göre, tarifeler ABD’ye yapılan toplam ithalatın yaklaşık yüzde 44’ünü kapsıyor. Daha önce muaf tutulan küçük paket gönderiler de bu tarifelere dahil edilirken, Kanada’dan yapılan enerji ithalatının da yüzde 10 oranında vergilendirilmesi dikkat çekiyor. Bu hamle, piyasada, Trump yönetiminin yaşam maliyetlerini artıracak politikalardan kaçınacağı yönündeki beklentilere ters düşüyor.

ABD enflasyonu yüzde 1 artacak

Ekonomistler, piyasanın halihazırda önümüzdeki aylarda yüzde 5’lik genel bir tarife uygulanmasını fiyatladığını, ancak açıklanan önlemlerin bu beklentinin üç katı büyüklüğünde olduğunu belirtiyor.

Eğer tarifeler kalıcı olursa, ABD’de enflasyonun yüzde 1 oranında artacağı tahmin ediliyor. Kanada ve Meksika içinse bu ticaret şokunun ekonomik etkisinin, İngiltere’nin Brexit sürecinde yaşadığı şoktan çok daha büyük olacağı ve her iki ülkenin de önümüzdeki haftalarda resesyona girebileceği öngörülüyor.

Piyasalarda dalgalanma artacak

Bu gelişmelerin piyasalarda büyük dalgalanmalara yol açması bekleniyor. Trump yönetiminin piyasa tepkisine nasıl yanıt vereceği ise merak konusu. Analistler, ABD dolarının Kanada doları karşısında 1.50 seviyesine kadar yükselebileceğini, Meksika pesosunun ise daha sert bir değer kaybı yaşayabileceğini öngörüyor. Çin piyasalarının tatil nedeniyle kapalı olması ise ek bir belirsizlik yaratıyor. Tarifelerin geniş yetkilere dayandırıldığı belirtilirken, birçok şirketin ve etkilenen tarafların mahkemeye başvurması bekleniyor. Başkanın acil durum yetkilerini kullanarak aldığı kararların yasal geçerliliğinin tartışmaya açılması, piyasalarda daha fazla dalgalanmaya neden olabilir.

Bretton Woods sisteminin çöküşü

Tüm para birimlerinin dolara endeksli olması zamanla piyasalarda gerilim yaratmış ve 1971'de ABD'nin doları altına endekslemekten vazgeçtiğini açıklamasıyla sistem çökmüştü. ABD dışındaki ülkelerde dolar miktarının artması doların değerini düşürmüş ve büyük bir krizin fitilini ateşlemişti.