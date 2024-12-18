Deutsche Bank 2025 dolar/TL kur tahminini açıkladı! 40 lirayı geçecek mi?

Bu yıl uygulanan yüksek faiz politikası nedeniyle dolar/TL kuru da büyük artış göstermedi. Yılbaşında 30 lira seviyesinde olan dolar kuru bugün 35 lira bandından. Bu da yaklaşık yüzde 15'lik artışa denk geliyor. Vatandaşlar dolar kurunun 2025'te ne kadar olacağını merak ediyor.

CNBC-e'ye konuşan Deutsche Bank Türkiye Ekonomisti Yiğit Onay, Türk Lirası'nın (TL) reel değerlenme eğiliminin 2025 yılında da devam etmesi beklentisini taşıdıklarını kaydetti.

Onay, TL'nin reel değerlenme sürecinin bu yıla göre daha sınırlı olmasını sağlıklı bulduklarını belirterek 2025 yıl sonu dolar beklentisinin 43 TL olduğunu kaydetti.

"TL açısından 2024 kadar parlak olmayacak" diyen Onay, TL’nin hem diğer gelişmekte olan ülke para birimleri hem de TL’nin döviz cinsi yatırım varlıklarına kıyasla cazibesini koruyacağını dile getirdi.

Merkez Bankası'nın faiz kararı

Onay, Merkez Bankası'nın 26 Aralık'ta açıklayacağı faiz kararına da değindi.

Kendilerinin bankanın aralıkta faiz indirimlerine başlamak için alanı olduğunu düşükdükleriin aktaran Deutsche Bank yetkilisi, "Bizim senaryomuz 250 baz puanlık faiz indirimiydi. Ancak üst üste gelen beklenti üstüne gelen enflasyon verileri ve çekirdek enflasyon eğiliminde arzu edilen düşüşü göremememiz bir miktar daha düşük bir faiz indirimi ihtimalini güçlendirdi" dedi.

Onay, 250 baz puan yerine 100-150 baz puanlık indirim görülebileceğini dile getirdi.