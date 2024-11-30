Deutsche Bank, 2025 İçin S&P 500’de çift haneli kazanç öngörüyor

Deutsche Bank, S&P 500 endeksi için 2025 yılı tahminlerini paylaştı. Bankanın yayımladığı raporda, endeksin yıl sonuna kadar 7.000 seviyesine ulaşacağı ve bu durumun yatırımcılara yüzde 16’lık cazip bir kazanç sağlayacağı öngörülüyor.

Yüzde 25’lik yıllık artış

2024 yılı başından bu yana yüzde 25 oranında yükselen S&P 500, büyük teknoloji şirketlerindeki hareketlilik ve ABD ekonomisindeki olumlu gelişmelerle destekleniyor. Bankanın analistlerine göre, bu yükseliş trendi, yatırımcıların hisse senetlerine olan güvenini artırarak devam edecek.

Deutsche Bank’ın ABD Hisse Senedi ve Küresel Strateji Başkanı Bankim Chadha, “Piyasadaki güçlü risk iştahı, sağlam hisse senedi ve tahvil girişleriyle destekleniyor. Ancak bu temponun önümüzdeki yıllarda bir miktar yavaşlamasını bekliyoruz” açıklamasında bulundu.

Hisse geri alımları ve arz-talep dengesi

Deutsche Bank raporunda, şirketlerin 2025 yılında 1,3 trilyon dolarlık hisse geri alımı gerçekleştireceği tahmin ediliyor. Bu rakam, 2024 yılı için öngörülen 1,1 trilyon dolarlık seviyenin üzerinde bulunuyor. Hisse geri alımları ve yatırımcı faaliyetlerinin, piyasanın arz-talep dengesini destekleyeceği ifade ediliyor.

Hisse başına kazançlar artacak

S&P 500 şirketlerinin hisse başına kazançlarının 2025 yılında yüzde 11,6 artarak 282 dolara ulaşması bekleniyor. Deutsche Bank analistleri, küresel büyümenin tarihsel ortalamaların üst sınırına ulaşması durumunda bu artışın yüzde 17’ye kadar çıkabileceğini ve hisse başına kazançların 295 dolara kadar yükselebileceğini belirtti.

Rakip bankaların tahminleri daha mütevazı

Deutsche Bank’ın öngörüleri, diğer büyük finans kuruluşlarının tahminlerini geride bırakıyor. UBS ve Morgan Stanley, S&P 500 endeksinin 2025 yılında 6.500 seviyesine ulaşmasını beklerken, Barclays’in tahmini 6.600 seviyesinde bulunuyor.

Deutsche Bank’ın bu iddialı tahmini, yatırımcılar arasında heyecan yaratırken, piyasanın güçlü dinamiklerle 2025’e nasıl ilerleyeceği merakla bekleniyor.