Deutsche Bank: ABD'nin resesyona girme olasılığı yüzde 43

ABD ekonomisine dair endişeleri artıran Deutsche Bank anketi, resesyon riskinin yükseldiğine işaret etti.

Deutsche Bank tarafından 17-20 Mart tarihleri arasında yapılanü 400 katılımcının yer aldığı ankete göre, önümüzdeki 12 ay içinde ABD’nin resesyona girme olasılığı yüzde 43 olarak ölçüldü.

İşsizliğin düşük seviyelerde kalmasına ve büyümeyi destekleyen verilerin varlığına rağmen, tüketici ve iş dünyası ekonomide yavaşlama veya resesyon ihtimaline giderek daha fazla dikkat çekiyor.

Resesyon nedir?

Resesyon, bir ekonomide büyümenin yavaşlaması veya küçülmesi anlamına gelir. Ekonomik hayatın yavaşladığı, şirketlerin ve insanların daha az harcama yaptığı dönemdir. Genellikle iki çeyrek üst üste (6 ay) ekonomik daralma yaşandığında "resesyon" ilan edilir.

Resesyonda üretim azalır, işsizlik artar, tüketim ve yatırım düşer, şirketler daha az kazanır ve iflaslar artabilir. Resesyon, ekonomide geçici bir durgunluk dönemi olsa da uzun sürdüğünde "ekonomik kriz" boyutuna ulaşabilir.