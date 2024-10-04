Deutsche Bank, büyük merkez bankaları için 2025 öngörülerini paylaştı: İndirimler hızlanacak mı?

Deutsche Bank, büyük merkez bankalarının önümüzdeki yıllarda faiz oranlarında yapacakları değişikliklere ilişkin tahminlerini açıkladı. Bankanın raporuna göre, 2024'te faiz indirimleri başlarken, bu indirimlerin 2025 yılında hız kazanması bekleniyor.

Deutsche Bank'ın öngörülerine göre, ABD Merkez Bankası (Fed) 2024 yılının dördüncü çeyreğinde toplamda 50 baz puanlık faiz indirimi yapacak. Banka, 2024’ün ilk üç çeyreğinde ise 100 baz puanlık faiz indirimi bekliyor. Bu indirimlerle birlikte 2024 sonunda federal fonlama faizinin yüzde 3,25 ile 3,50 aralığına ineceği tahmin ediliyor.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) için ise Deutsche Bank, Ekim ve Aralık aylarında 25’er baz puanlık faiz indirimi öngörüyor. Ayrıca, ECB’nin 2025’in ilk yarısında toplamda 75 baz puanlık ek indirim yaparak faiz oranını yüzde 2,0 ile 2,50 seviyesine indireceği belirtiliyor.

İngiltere Merkez Bankası'ndan (BoE) 2024'ün son çeyreğinde 25 baz puanlık küçük bir indirim bekleyen Deutsche Bank, BoE'nin 2025'te 100 ve 2026'da 75 baz puan daha faiz indirimi gerçekleştireceğini tahmin ediyor.

Japonya Merkez Bankası (BOJ) için ise Deutsche Bank, 2024 dördüncü çeyrekte 25 baz puan, 2025’in ikinci yarısında 25 baz puan daha faiz artırımı yapacağını ve 2026’nın ilk çeyreğinde faiz oranının yüzde 1,0 seviyesine ulaşacağını öngörüyor.

S&P 500 ve petrol fiyatları tahminleri

Deutsche Bank ayrıca S&P 500 endeksi için 2024 yıl sonu hedefini 5750 olarak belirlerken, Brent petrol fiyatlarının 2024'ün dördüncü çeyreğinde varil başına 77 dolar, 2025 dördüncü çeyrekte ise 60 dolar seviyesinde olacağını tahmin ediyor.