Deutsche Bank değerli metal tahminlerini açıkladı! Gümüşte sert yükseliş beklentisi

Deutsche Bank, ons altına ilişkin beklentilerinin ardından gümüş, platin ve paladyuma yönelik 2026-2028 dönemi fiyat tahminlerini paylaştı. Bankanın yayımladığı rapora göre gümüşte önümüzdeki yıllarda belirgin bir yükseliş öngörülüyor.

Raporda, gümüş fiyatının 2025 yılı ortalamasının 38,8 dolar olacağı tahmin edilirken, 2026 ortalamasının 55,1 dolar seviyesine çıkacağı belirtildi. Banka, 2026'nın ilk çeyreğinde ortalama 51,7 dolar, yılın son çeyreğinde ise 58,5 dolar fiyat bekliyor. Gümüş için 2027 ve 2028 yıllarına yönelik ortalama tahminler sırasıyla 60,0 dolar ve 55,0 dolar oldu.

Platin tarafında yükseliş beklentisi

Deutsche Bank, platin için 2025 yılı ortalama fiyatını 1253 dolar, dördüncü çeyrek ortalamasını ise 1575 dolar olarak öngördü. 2026'nın ilk çeyreği için ortalama 1630 dolar, dördüncü çeyreği için 1840 dolar tahmin edilirken, 2026 yılı ortalaması 1735 dolar olarak belirlendi. Banka, platin fiyatının 2027'de ortalama 2040 dolar, 2028'de ise 1750 dolar olacağını tahmin ediyor.

Paladyumda da yukarı yönlü beklenti

Banka, paladyum için 2025 yılı ortalama fiyatını 1137 dolar, son çeyrek ortalamasını 1420 dolar olarak açıkladı. 2026'nın ilk çeyreğinde fiyatın ortalama 1470 dolar, dördüncü çeyrekte 1660 dolar seviyesinde gerçekleşeceği öngörüldü. 2026 ortalaması için beklenti 1565 dolar olurken, 2027 ve 2028 yılları için tahminler sırasıyla 1840 dolar ve 1570 dolar olarak paylaşıldı.