Deutsche Bank, ECB tahminlerini güncelledi: Artık faiz indirimi beklemiyor!

Deutsche Bank, ECB'nin faiz politikasına ilişkin tahminini güncelleyerek, daha fazla faiz indiriminin artık olası olmadığını belirtti.

Banka, bir sonraki politika hamlesinin ancak 2026 yılı sonunda, ABD ile Avrupa Birliği arasında imzalanan yeni ticaret anlaşmasının etkilerinin netleşmesiyle birlikte bir faiz artışı yönünde olacağını öngörüyor.

Deutsche Bank Başekonomisti Mark Wall, geçtiğimiz hafta sonu varılan ticaret anlaşmasının, ECB'nin daha fazla parasal gevşeme adımı atması yönündeki baskıyı azalttığını ifade etti.

ABD ve AB, pazar günü çoğu Avrupa malına yüzde15 oranında gümrük vergisi uygulanması konusunda anlaşmaya vararak olası bir transatlantik ticaret savaşının önüne geçti.

'Daha fazla faiz indirimi risk senaryosu olarak kalıyor'

Wall, "Anlaşmayla birlikte, ticaret politikasına dair belirsizlikler azaldı. Bu da ECB’nin daha fazla faiz indirimi yapmasını gereksiz kılıyor" dedi.

Deutsche Bank analistleri ise yayınladıkları notta, "Ticaret politikası artık ECB'nin daha fazla gevşeme için kullanabileceği bir neden değil. Daha fazla faiz indirimi şu aşamada bir risk senaryosu olarak kalıyor" değerlendirmesinde bulundu.

ECB, geçtiğimiz hafta faiz oranlarını yüzde 2 seviyesinde sabit tutarken, Euro Bölgesi ekonomisine ilişkin daha ılımlı bir iyimserlik sinyali verdi. Bu durum, yatırımcıların ECB'nin yeni bir faiz indirimi yapma ihtimaline dair şüphelerini artırdı. ECB, Haziran 2024’ten bu yana sekiz kez faiz indirimi gerçekleştirmişti.

Piyasalarda da benzer bir eğilim görülüyor. Para piyasası yatırımcıları, yıl sonuna kadar yalnızca 14 baz puanlık bir faiz indirimi fiyatlıyor; bu da çeyrek puanlık bir indirim olasılığının yüzde 55 civarında olduğu anlamına geliyor. Eylül veya Ekim ayında yeni bir faiz indirimi ihtimali ise oldukça düşük seyrediyor.

Goldman Sachs ve BNP Paribas da artık faiz indirimi beklemiyor

Diğer büyük finans kuruluşları da benzer görüşler bildirdi. Goldman Sachs ve BNP Paribas, bu yıl için faiz indirimi beklentilerini geri çekerken; HSBC, ECB’nin faiz indirim döngüsünü tamamladığını teyit etti. BNP Paribas, ECB’nin bir sonraki faiz hamlesinin 2026'nın son çeyreğinde bir artış yönünde olacağını öngörüyor.

Morgan Stanley ve UBS gibi diğer büyük kurumlar da Eylül ayında faiz indirimi olasılığına dair artan belirsizliğe dikkat çekti.