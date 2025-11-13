Deutsche Bank Ekonomisti Onay: Türkiye ekonomisi 'sert fren' yapmayacak

Onay, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) son Enflasyon Raporu’nda 2025 yılı için enflasyon tahmin aralığını yüzde 31–33 bandına yükseltmesini “erken gevşeme algısını engellemek adına bilinçli bir tercih” olarak değerlendirdi. Onay, “2026 için yüzde 16’lık hedef çok yeni. Hem Orta Vadeli Program’da (OVP) hem yatırımcı iletişimlerinde benimsenmişken, yıl bitmeden bu hedefi yukarı çekmek güvercin bir mesaj üretebilirdi” dedi.

“Kamu fiyat ayarlamaları beklentileri bozuyor”

Onay, 2026 hedefinin korunmasının aynı zamanda Hazine ve Maliye Bakanlığı’na, yönetilen ve yönlendirilen fiyatlarda beklenen enflasyonun dikkate alınması gerektiği yönünde bir sinyal taşıdığını belirtti. “Kamu fiyat ayarlamalarının gerçekleşen enflasyona dayanması beklentileri bozuyor. TCMB, dezenflasyon için maliye politikasından daha güçlü destek bekliyor” ifadelerini kullandı.

“Ekonomide sert bir yavaşlama beklemiyoruz”

Onay, ekonomide hızlı bir soğuma beklemediklerini vurguladı. Bu öngörüsünü destekleyen unsurları şöyle sıraladı: Dış talepte beklenen toparlanma, hedefli kredi ve teşvik paketlerinin etkisi, bütçe açığında ilave mali sıkılaşma gerekmemesi ve değerli metallerin yarattığı varlık etkisi.

“Olumsuz bir arz şoku olmadığı sürece hızlı bir soğuma beklemiyoruz” diyen Onay, sektörel görünümde tekstil ve giyimde zayıflığın belirginleştiğini, buna karşılık inşaat, hizmetler, yüksek teknoloji ve savunma sanayii gibi alanların daha dirençli bir performans sergilediğini kaydetti.

“Tahvil piyasasında değerlemeler cazip”

TCMB Başkanı Fatih Karahan’ın tahvil portföyüne ilişkin mesajlarına değinen Onay, piyasada yeterince fiyatlanmayan kritik bir unsur bulunduğunu belirtti: “İkinci çeyrekte tahvil alımlarıyla menkul kıymet portföyünün bilanço oranı yüzde 3’e yaklaşmıştı. Şu an yüzde 2’nin hafif altına geriledi; yani artış için alan var.”

Onay, TCMB’nin bu açıklamasının Hazine’nin fiyat ayarlamalarında beklenen enflasyona daha fazla odaklanmasını teşvik ettiğini söyledi. Bu iletişimin, enflasyon beklentileri açısından dolaylı olarak tahvil piyasası için de olumlu bir gelişme olduğunu ifade etti.

Yılbaşından bu yana fiyatlamanın zayıf kalmasını dezenflasyondaki yavaşlama, faiz indirimi belirsizliği ve Ocak ayındaki yüksek borçlanma programıyla ilişkilendiren Onay, mevcut seviyelerin tahvil piyasası açısından hâlâ cazip olduğunu dile getirdi.

Uzun vadede enflasyonun kalıcı olarak yüzde 20’nin altına inmesinin “oyun değiştirici” bir eşik olacağını belirten Onay, “Yatırımcılar şu anda ağırlıklı olarak kısa vadeli carry trade pozisyonlarında. Enflasyon ve kur istikrarında olumlu görünüm sürerse, carry’den tahvile geçiş hız kazanabilir” değerlendirmesinde bulundu.

“Reel sektörün döviz riski yönetilebilir seviyede”

Finans dışı şirketlerin döviz açık pozisyonunun 185 milyar dolara yükselmesini de değerlendiren Onay, riskin arttığını ancak makro ölçekte yönetilebilir seviyede olduğunu söyledi. Onay, “Reel sektörün döviz açık pozisyonunun milli gelire oranı yüzde 12 seviyesinde. 2018’de yüzde 25’leri görmüştük; bu nedenle risk geçmiş dönemin oldukça altında ve yönetilebilir durumda” dedi.

Onay, 2024 Mart–2025 Mart döneminde döviz cinsi kredi kullanımının belirgin şekilde arttığını, ancak TCMB’nin yabancı para kredi limitlerine yönelik düzenlemeleriyle bu ivmenin son dönemde yavaşladığını ifade etti. Kredilerin yaklaşık yüzde 50’sinin Euro cinsinden olması nedeniyle Euro/Dolar paritesindeki hareketlerin kur riski üzerinde ek baskı oluşturduğunu da ekledi.

Şirketlerin yurt dışından doğrudan borçlanmalarında yeniden hızlanma olması halinde TCMB’nin bu alana müdahale edebileceğini belirten Onay, mevcut tabloya rağmen döviz pozisyonu riskinin “makul ve yönetilebilir” seviyede olduğunun altını çizdi.