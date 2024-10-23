Deutsche Bank üçüncü çeyrek kârını açıkladı! Beklentileri aştı...

Merkezi Frankfurt'ta bulunan Almanya'nın en büyük bankalarından Deutsche Bank, üçüncü çeyrekte 1,46 milyar Euro kâr etti. Banka, yılın ikinci çeyreğinde, art arda 15 çeyreklik kâr serisinin kesilmesinden sonra üçüncü çeyrekte beklentilerin üzerinde kâr açıkladı.

Banka, yılın ikinci çeyreğinde art arda 15 çeyreklik kâr serisinin kesilmesinden sonra temmuz-eylül döneminde beklentilerin üzerinde kâr etti. Analistler ortalama 1,4 milyar Euro civarında kâr bekliyordu.

Üçüncü çeyrekte yüzde 11 artış

Bankanın, yatırım bankacılığı biriminin geliri üçüncü çeyrekte yüzde 11 artışla 2,5 milyar Euro'ya yükseldi. Deutsche Bank’ın bu yılın üçüncü çeyreğindeki net geliri ise 2023’ün aynı dönemine kıyasla yüzde 5 artarak 7,5 milyar Euro oldu.

Hisse geri alımı için onay başvurusu

İkinci çeyrekte, iştiraki Postbank ile ilgili bir hukuki ihtilaf için ayrılan 1 milyar Euro'luk karşılık Deutsche Bank’ın zarar etmesine neden olmuştu. Banka, daha fazla hisse geri alımı için onay başvurusunda bulunduğunu da bildirdi.