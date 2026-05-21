Deutsche Bank uyardı: Küresel ekonomi için en zorlu 5 yıl başladı

Deutsche Bank yapay zeka destekli yeni raporunda, dünya genelindeki ekonomilerin İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana en ağır yapısal sıkıntılarla karşı karşıya kaldığını ortaya koydu.

Raporda, altı ana megatrendin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYİH) büyümesi, hisse senedi piyasaları ve diğer temel ekonomik göstergeler üzerindeki doğrudan etkileri mercek altına alınırken, gelişmiş ekonomilerin önümüzdeki beş yılda iki temel güç arasında denge kurmaya çalışacağı belirtildi.

Verimlilik artışı ve bütçe açıkları

Bir tarafta teknolojik gelişmelerin sağlayacağı verimlilik artışı, diğer tarafta ise giderek büyüyen bütçe açıkları ve borç yüküne dikkat çeken Deutsche Bank, özellikle yapay zeka teknolojilerinin ekonomi ve şirketler tarafından ne ölçüde benimseneceğinin bu sürecin en kritik belirleyicisi olacağını vurguluyor.

Yapay zekayı ekonomiye entegre eden kazanacak

Raporda, yapay zeka uygulamalarının üretkenliği artırarak ekonomik büyümeyi destekleme potansiyeline dikkat çekilirken, bankanın öngörüsüne göre ülkelerin mevcut yapısal sorunları aşabilmesi, büyük ölçüde yapay zeka ve benzeri teknolojilerin ekonomiye başarılı şekilde entegre edilmesine bağlı olacak. Bu noktada bütçe açıkları ve düşük büyüme baskısıyla mücadele eden ekonomiler için teknolojik dönüşümün kritik bir çıkış yolu haline geldiğini ortaya koyuyor.