Deutsche Bank ve Postbank’ta büyük kesinti: Şubeler kapanıyor, 2 bin kişi işsiz kalacak

Deutsche Bank, perakende bankacılık faaliyetlerini yeniden yapılandırma sürecinde binlerce kişiyi işten çıkarmaya hazırlanıyor. Banka CEO’su Christian Sewing, 2025 yılı sonuna kadar yaklaşık 2.000 çalışanla yollarını ayıracaklarını ve şube sayısında ciddi bir azalma olacağını duyurdu.

Sewing, “Bu yıl planladığımız gibi şubelerimizi oldukça önemli sayıda azaltacağız” dedi. İşten çıkarma kararının hem Deutsche Bank hem de Postbank markalarını kapsayacağını ifade eden CEO, detaylı şube kapanış planlarının ise daha sonra açıklanacağını belirtti.

Almanya’nın en büyük bankalarından biri olan Deutsche Bank, geçen yıl 125 şubesini kapatmıştı. Banka yönetimi, 2025 yılına kadar yeni kapanışların da gündemde olduğunu vurgularken, kaç şubenin daha kapatılacağı konusunda henüz kesin bilgi vermedi.

CEO Sewing, bu sürecin getireceği yeniden yapılandırma maliyetlerinin şirketin mali planlarına dahil edildiğini de ekledi. Deutsche Bank, iş gücünü azaltarak operasyonel verimliliği artırmayı ve maliyetleri düşürmeyi hedefliyor.