Deutsche Bank'dan Türk Lirası cinsi tahvil önerisi

Almanya merkezli Deutsche Bank stratejistleri, Türk Lirası tahvilleri için "Ya şimdi, ya hiçbir zaman" başlığıyla rapor yayınladı.

Bloomberg HT'nin haberine göre Christian Wietoska öncülüğündeki analistler, raporda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın ortodoks para politikasına 'güçlü bağlılığı', kredi notu güncellemeleri, cazip carry fırsatı ve en önemlisi içerideki algının değişmesi nedeniyle yükseliş beklentisinin makul olduğunu belirtti.

Zayıflayan talep, istikrarlı kur...

Enflasyonun düşmesini beklediklerini belirten stratejistler "Buna ek olarak zayıflayan iç talep, sıkılaşan kredi koşulları, daha istikrarlı seyreden kur, enflasyondaki yavaşlamayı destekliyor. Bu da yapıcı tahminlerimizin en kritik yönleri" ifadelerini kullandı.

Yaz aylarına dikkat çekildi

Uzmanlar, TL carry trade'de kalabalık pozisyonlanmanın aksine lira cinsi tahvillerde pozisyonlanmanın hala zayıf olduğunu belirterek "Bunun yanı sıra yaz aylarında net tahvil ihracının azalacağı beklentisi, TL tahvilleri destekleyebilir" değerlendirmesini yaptı.

Şu anki değerlemelerin ucuz olduğunu kaydeden Wietoska 10 yıllık tahvil getirilerinin bu yıl yaklaşık 400 baz puan düşüş için alanı olduğunu belirtti. Bu, yaklaşık yüzde 28 düşüş anlamına geliyor. İki yıllık tahvil getirisinin ise 850 baz puan düşebileceği tahmini paylaşıldı.