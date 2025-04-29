Deutsche Bank’ın 2025 ilk çeyrekte kârı ve geliri beklentileri aştı

Deutsche Bank, 2025 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Deutsche Bank, piyasa beklentilerini aşan gelir ve kâr performansıyla dikkat çekti. Banka, ilk çeyrekte net 1 milyar 775 milyon euro kâr elde etti. Vergi sonrası kâr ise 2,01 milyar euroya ulaştı. Bu rakam, analistlerin 1,84 milyar euro düzeyindeki beklentisini aşmış oldu.

Gelir tarafında da güçlü bir performans görüldü. Analistlerin 8,30 milyar euro olmasını beklediği ilk çeyrek geliri, 8,52 milyar euroya yükselerek tahminleri geride bıraktı. Bu sonuçlar, bankanın kârlılığını artırmaya devam ettiğini ve stratejik hedefleri doğrultusunda ilerlediğini gösteriyor.

Deutsche Bank yönetimi, 2025 yılının tamamı için daha önce açıkladıkları beklentileri koruduklarını da duyurdu. Bu da bankanın güçlü bilançosunu sürdüreceği yönünde piyasalara güven verdi.