Deutsche Bank'ın Başkan Yardımcılarından Ozan Tarman'dan 'tahvil' açıklaması: Ralli havası başladı

Deutsche Bank Global Makro Başkan Yardımcısı Ozan Korman Tarman, ekonomideki son gelişmelere ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'deki dezenflasyon sürecine dikkat çeken Tarman, Türk tahvillerinde ralli havasının başladığını söyledi.

CNBC-e ekranlarında konuşan Tarman, ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük tarifelerine yönelik tutumuna ilişkin, "Piyasa Trump'ın tarife konusunda elini gördü. En büyük silahı belirsizlik. Paritede 1,0520'deyiz 1,10'a gideceğiz de demiyorum" dedi.

'Şubat ve haziranda euroya tekrar atak gelebilir'

Avrupa'nın da hala kendi dertleri olduğunu belirten Tarman, "Almanya seçimi nasıl sonuç verecek? Onun ayrıntıları da önemli. En azından Brüksel yerine liderlik Frankfurt'a geçecek. Almanya ve Fransa kaygıları üzerinden şubat ve haziranda euroya tekrar atak gelebilir. Ama yılın sonuna doğru 1,07'ler 1,08'ler 1,10'lar olursa çok da şaşırmayın" diye konuştu.

FED ve ECM indirime gidecek mi?

ABD Merkez Bankası'nın (FED), Trump dönemi ile zora girdiğini savunan Tarman, faiz indirimi beklentisi içinde olduklarını söyledi. Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) ise bu yıl altı indirim yapacağını öngördü.

'Türkiye iyi öğrenci gibi'

Türkiye ekonomisine ilişn de "Gelişen piyasalarda biz iyi öğrenci gibi duruyoruz diyen Tarman, hem TCMB'nin hem de Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in güven uyandırmaya devam ettiğni söyledi.

'Türk tahvillerinde ralli havası başladı'

Bunun için yavaş yavaş FX carry trade'den tahvile geçilmeye başlandığını belirten Tarman sözlerini şöyle sürdürdü:

"Piyasa ile sokak ayrışıyor. Türk tahvillerinde ralli havası başlamış durumda. Dezenflasyon hikayesi devam ederse insanlar TL'de de kalır, tahvile de geçiş olur."