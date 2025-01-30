Deutsche Bank'ın dördüncü çeyrek kârında sert düşüş!

Almanya'nın en büyük bankası Deutsche Bank, 2024 yılının dördüncü çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Bankanın net karı, beklentilerin oldukça altında kalarak sadece 106 milyon Euro olarak gerçekleşti. Bu rakam, piyasa analistlerinin öngördüğü 282,39 milyon euro seviyesinin çok altında kaldı ve bankanın performansında dikkat çeken bir düşüşe işaret etti.

Üçüncü çeyrekte 1 milyar 461 milyon Euro net kar açıklayan Deutsche Bank, bu çeyrekteki performansıyla önemli bir ivme kaybı yaşadı. Dördüncü çeyrekteki net kar düşüşü, bankanın hissedarlarına dağıtılabilir gelirinde ciddi bir azalmaya neden oldu.

Buna karşın Deutsche Bank'ın toplam kazançları 7 milyar 224 milyon Euro olarak gerçekleşerek 7 milyar 135 milyon Euro olan piyasa beklentilerini aştı. Ancak, bu kazanç artışı net kar üzerindeki olumsuz etkileri dengeleyemedi.

Deutsche Bank ayrıca hissedarlarına yönelik önemli adımlar attı. Banka, 750 milyon Euro değerinde bir geri alım programı başlattığını ve hisse başına 0,68 Euro temettü ödemesi yapacağını duyurdu. Bu adımlar, banka yönetiminin hissedar değerini artırmaya yönelik stratejilerini sürdürdüğünü gösteriyor.

Dördüncü çeyrek sonuçları, Deutsche Bank'ın piyasa beklentilerinin altında kalmasının yanı sıra, zorlu piyasa koşullarının ve ekonomik belirsizliklerin finansal sonuçlar üzerindeki etkisini de yansıtıyor. Banka yönetimi, 2025 yılı için daha dengeli bir performans hedeflediklerini belirtti.