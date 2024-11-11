Deutsche Bank'ta büyük tasarruf hamlesi: 100'den fazla üst düzey yönetici işten çıkarıldı!

Deutsche Bank, 2025 yılı hedeflerine ulaşmak amacıyla maliyet düşürme çalışmalarına hız veriyor. Bu kapsamda bireysel ve özel servet yönetimi biriminde 111 üst düzey yöneticiyi işten çıkaran banka, maliyet-gelir oranını 2025'te yüzde 60-65 seviyelerine indirmeyi hedefliyor. Geçtiğimiz yıl yüzde 80 olan oran, bu yıl yüzde 77 olarak kaydedildi.

Bireysel bankacılık biriminde liderlik yapan Claudio de Sanctis, hem maliyet kesintileri hem de gelir artışı hedefleri doğrultusunda yapısal değişikliklere gidileceğini belirtti.

Eski Credit Suisse yöneticisi De Sanctis, Almanya’da 300’den fazla şube kapatma ve üst düzey yöneticilerden tasarruf sağlama gibi adımlar atarken, dış danışman harcamalarında da yüzde 75'lik bir azalmaya imza attı. Banka, bu birimde maliyetleri düşürürken, varlıklı müşterilere kişisel danışmanlık sağlayan ekibini önümüzdeki yıl güçlendirmeyi planlıyor.

CEO Christian Sewing’in 2018'e kadar eş başkanlığını yürüttüğü bu birim, yıllardır Deutsche Bank’ın sermaye maliyetini karşılamada zorlanıyordu. Banka, bu dönüşüm stratejisiyle, bireysel bankacılık alanındaki düşük performansı artırmayı ve sektördeki rekabet gücünü yükseltmeyi amaçlıyor.