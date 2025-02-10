Deutsche Bank'tan çarpıcı TCMB öngörüsü! Faiz indirimi devam edecek mi?

Son iki toplantıda peş peşe indirime giderek politika faizini yüzde 45 oranına çeken Merkez Bankası'nın adımları piyasalar tarafından merakla takip ediliyor. Geçtiğimiz cuma açıkladığı Enflasyon Raporu'nda yıl sonu öngörüsünü de revize eden Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 21'den yüzde 24'e yükseltti.

Deutsche Bank yüzde 28 tahminini korudu

CNBC-e ekranlarında Merkez'in revizyonunu ve faiz sürecini değerlendiren Deutsche Bank Türkiye Ekonomisti Yiğit Onay ise yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 28 olarak korudu. Deutsche Bank'ın henüz bir revizyona gitmediğine dikkat çeken Onay, "Önümüzdeki dönemde fiyat katılıklarını, kur gelişmelerini ve yönlendirilen fiyat ayarlamalarının etkilerini takip ediyor olacağız. Şu an için bir değişiklik yapmamakla birlikte enflasyon tahminleri üzerinde riskleri de yukarı yönlü görüyoruz" şeklinde konuştu.

Sağlık fiyatlamaları planı bozdu

Merkez Bankası'nın tahmin aralığının geniş olduğunu belirten Onay, yeni revizyonlar için erken olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Merkez Bankası kasım ayında revize ettiği enflasyon tahminlerinde bu etkiyi ön plana çıkarmamıştı. Ocak ayında 0.6 puanlık bir etkiden söz ediyoruz. Yüzde 5 aylık enflasyonun 0.6 puanı sağlık fiyat ayarlamalarından geliyor. Bunu dışarıda bıraktığınızda piyasa tahminleriyle uyumlu bir enflasyon beklenebilirdi. Bu da Merkez Bankası'nı revizyon yapmaya itti diyebiliriz."

Piyasa katılımcıları ile hane halkı enflasyon beklentileri

Enflasyon beklentilerine ilişkin farklı yaklaşımlara değinen Onay, "Reel sektör ve hane halkı daha çok gerçekleşen enflasyona odaklanıyor. Finansal piyasa katılımcılarının beklentilerinde bir miktar kötüleşme, diğer yandan reel sektör ve hane halkı beklentilerinde iyileşme baz senaryomuz" dedi.

Para politikasında sıkı duruş

Onay, 2026 tahmininde değişikliğe gitmeyen Merkez'in sıkı para politikası duruşunu da koruduğunu belirterek bunun uzun vadede enflasyonu düşüreceği bir görünüm ortaya koyduğunu söyledi.

Merkez Bankası'nın beklentileri yönetmek için tahminleri öne almaya çalıştığını ifade eden Onay, şöyle devam etti:

"Bizim beklentimiz 3.5-4 arası. Merkez Bankası’nın da iletişimini yaptığı patika bu rakamlara işaret ediyor. Bundan yüksek bir miktarda sapma olmadıkça beklentiler doğrultusunda faiz indiriminin geleceğini düşünüyoruz."

Mart ayında 250 baz puanlık indirimi beklentisi

Yılın ilk yarısına yönelik faiz beklentilerini paylaşan Onay, "Mart ayında 250 baz puanlık indirimle devam etmesini bekliyoruz. Yılın ilk yarısında politika faizindeki beklentimiz yüzde 38.5 seviyesine gelmesi. Yıl sonunda da yüzde 32.5’luk beklentimiz var" değerlendirmesinde bulundu.