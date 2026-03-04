Deutsche Bank’tan Merkez Bankası değerlendirmesi: Faiz indirimi beklenmiyor

Deutsche Bank Doğu Avrupa, Orta Doğu, Afrika ve Latin Amerika Araştırma Direktörü Hans-Christian Wietoska, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) kısa vadede faiz indirimi adımı atmasını beklemediğini söyledi.

Orta Doğu'daki çatışmalar kararı etkileyecek mi?

CNBC-e yayınında değerlendirmelerde bulunan Wietoska, bölgedeki çatışmaların Türkiye’ye yönelik ekonomik tahminlerde ilerleyen dönemde bazı değişikliklere yol açabileceğini belirtti. Ancak şu aşamada mevcut projeksiyonlarını güncellemediklerini ifade etti. Wietoska, "Çatışmalar nedeniyle Türkiye tahminlerimizde değişiklikler olabileceğini görüyoruz ama henüz tahminlerimizi değiştirmedik. Bu süre ve şiddete bağlı bir durum" dedi.

Rezervlere dikkat çekildi

Türkiye’nin rezerv yapısına da dikkat çeken Wietoska, yaklaşık 219 milyar dolarlık brüt rezerv ve 75 milyar dolar civarındaki net rezervin ekonomi için önemli bir güvence oluşturduğunu vurguladı. Türkiye’ye giren carry trade kaynaklı fonların toplamda 35 milyar dolar seviyesinde olduğunu hatırlatan Wietoska, bunun yaklaşık 20 milyar dolarının tahvil ve bono piyasasında bulunduğunu söyledi.

"Faiz artırımına gerek yok"

Piyasalarda şu an için endişe yaratacak bir tablo olmadığını dile getiren Wietoska, "Türkiye'ye giren 35 milyar dolar carry’nin 20 milyar doları tahvil bono piyasasında. Panikleyecek bir durum yok. Müşterilerimizden de panik içerikli uyarılar gelmiyor. Bir nakit çıkışı ve altına yönelim olursa, TCMB daha önce olduğu gibi faiz artırabilir ve şaşırtıcı olmaz. Bununla birlikte şu anda buna ihtiyaç yok" ifadelerini kullandı.