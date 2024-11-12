Deutsche Bank'tan TCMB için 'faiz indirim' tahmini: Şahin duruş sürer

Deutsche Bank Global Makro Başkan Yardımcısı Ozan Tarman, CNBC-e'ye verdiği röportajda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) önümüzdeki dönemde faiz indirimine gitmesi beklenen bir döneme gireceğini ancak bu indirime rağmen Merkez Bankası'nın şahin duruşunu sürdüreceğini ifade etti. Tarman, "Faiz indirimi olsa da şahin duruş devam edecek. Piyasalar da buna güveniyor," dedi.

Tarman, TCMB'nin faiz indiriminin zamanlaması konusunda ise "Aralık ile Ocak arasında çok fark olacağını zannetmiyorum. Faiz indirimi için en uygun zaman Ocak gibi görünüyor," diyerek, ocak ayında 250 baz puanlık bir indirimin muhtemel olduğunu belirtti.

Amerika'daki ekonomik gelişmelere de değinen Tarman, Donald Trump'ın yeniden başkanlık koltuğuna oturmasıyla birlikte ABD'nin tarifelerde sert bir politika izlemesinin doların güçlenmesine neden olabileceğini söyledi. ABD'nin Çin'e karşı tarifeleri artırması durumunda, Fed'in faiz kararları ve piyasaların reaksiyonlarının değişebileceğine dikkat çeken Tarman, bu süreçte Türkiye'nin gelişen piyasalarda Brezilya ile birlikte pozitif ayrıştığını ifade etti.

Tarman, ayrıca Türkiye'nin ekonomik politikalarda ortodoks bir yaklaşımı benimsemesinin yabancı yatırımcılar tarafından olumlu karşılandığını vurguladı ve Türkiye'nin genç nüfusu ve stratejik önemi ile dünya ekonomisindeki rolünün giderek daha fazla dikkat çektiğini belirtti. Trump'ın Türkiye'yi, genç nüfusu ve liderlerle olan iyi ilişkilerinden dolayı önemsemesinin, Türk ekonomisine avantaj sağlayabileceğini ifade etti.

Tarman'ın değerlendirmeleri, Türkiye'nin küresel ekonomideki rolünün giderek arttığını ve Merkez Bankası'nın şahin duruşunun devam edeceğini, ancak bunun yanında faiz indirimlerinin ekonomik rahatlamaya olanak tanıyacağını gösteriyor.