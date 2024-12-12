Deutsche Bank'tan TCMB için faiz tahmini: Dönüm noktası olacak

Deutsche Bank Doğu Avrupa, Ortadoğu ve Afrika Araştırma Direktörü Christian Wietoska, Türkiye ekonomisi ve 2025 yılı için önemli tahminlerde bulundu.

CNBC-e’ye konuşan Wietoska, Türkiye'nin 2024'te Türk Lirası’nın (TL) güçlü performansıyla dikkat çektiğini, ancak 2025’in Türkiye için bir dönüm noktası olacağını belirtti.

2025 yılı boyunca Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın faiz indirimi politikalarına dair açıklamalar yapan Wietoska, yılın tamamında toplamda 20 puanlık bir faiz indirimi öngördüklerini ifade etti. Wietoska, "2025'te her toplantıda faiz indirimi beklemiyoruz, ama toplamda 20 puanlık bir faiz indirimi öngörüyoruz" dedi. Aralık ayında ise 1,5 puanlık bir faiz indiriminin yapılabileceğini aktaran Wietoska, Merkez Bankası'nın beklenti yönetiminin Türkiye ekonomisi için kritik bir rol oynayacağını vurguladı.

Wietoska, Türkiye'deki asgari ücret artışlarının enflasyon üzerinde belirleyici bir etkisi olduğunu belirterek, "Yüzde 30’un üzerinde bir asgari ücret artışı, enflasyon görünümünü zorlaştırır. Asgari ücretteki her yüzde 10’luk artış, enflasyonu yaklaşık yüzde 3-3,5 artırıyor" dedi.

Deutsche Bank’ın Türkiye için 2025 öngörüleri arasında Türk Lirası'nın güçlü performansını sürdüreceği ve 2025 yılı boyunca büyümenin yılın ilk yarısında yavaşlayıp, ikinci yarısında toparlanacağı tahminleri de yer aldı. Wietoska, Türkiye’nin ekonomisinde 2025 yılında büyümenin yavaşlayacağı, ancak yılın ikinci yarısında toparlanma beklediklerini belirtti.

Wietoska, Türkiye’nin 2024’te güçlü bir performans gösterdiğini, ancak belirsizliklerin devam ettiğini ifade ederek, "Türkiye'nin çok güzel bir hikayesi var ama belirsizlik çok. 2025 yılı Türkiye için bir dönüm noktası olacak" dedi.