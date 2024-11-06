Deutsche Bank'tan Trump sonrası dolar analizi

Deutsche Bank analistleri ABD'deki seçim sonuçları henüz kesinleşmemiş olsa da, anketlerin Trump'ın zaferine işaret ettiğini vurguladı. Pozitif riskleri göz önüne alarak euro/dolar tahminini 1,05'e çeken Deutsche Bank, gelecek yıl için de orta vadeli bir tahmin güncellemesi yayımlayacağını duyurdu.

Dolar yükselişe geçecek

CNBE'nin haberine göre analistlerin notunda şu ifadelere yer verildi:

Cumhuriyetçilerin Kongre'yi kontrol edip etmemesi yakın vadedeki en önemli belirsizlik. Başkan Trump yönetimindeki olası bir birleşik hükümet, maliye politikası için en yüksek derecede özgürlüğe sahip olacak ve seçim öncesi tablomuzda vurguladığımız gibi muhtemelen en yüksek dolar yükselişi sonucu olacaktır. Ancak Kongre'nin kontrolü olmasa bile, bir Trump zaferi gümrük tarifelerinin etkisiyle kesinlikle dolar yükselişine neden olacak ve dolar özellikle yüksek betalı para birimleri karşısında daha iyi performans gösterecektir.

Çin'in NPC daimi komitesinden gelecek açıklamalar, Almanya'daki erken seçimle ilgili risk ve bugünden itibaren maliye politikası görünümünü değiştirebilecek haberler dolar tahminlerinde etkili olacak.

Kabinede kilit atamalar

Piyasa, yeni bir Trump yönetiminin onaylanması durumunda gümrük tarifesi ile vergi politikası değişikliklerinin göreceli dengesine odaklanacaktır. Hazine'ye ticaret “şahinlerinin” atanması gümrük tarifelerine ağırlık verileceğine dair net bir mesaj verirken, Wall Street kaynaklı bir atama öncelikler açısından daha dengeli bir yaklaşıma işaret edebilir. Yine de bu ayrımı fazla vurgulamak istemeyiz zira tarife soruşturmalarında yetki Ticaret Bakanlığı'ndadır ve Ticaret Bakanlığı'ndaki “şahin” bir atama, daha ana akım bir Hazine Bakanı olsa bile, yine de tarifeler konusunda agresif bir politikayla eş tutulabilir.

Aralıkta 50 baz puanlık kesinti riski

Yakın vadeli gündem açısından vergi indirimleri ve deregülasyona yapılan vurgu ne kadar büyük olursa, bunun risk varlıkları için o kadar olumlu olması muhtemelken, tarifeler için tam tersi geçerli olacaktır. Geniş dolar her iki senaryoda da iyi performans göstermelidir, ancak vurguya bağlı olarak, düşük getirili ülkelerde (ABD büyümesini artırmaya yönelik maliye politikası) veya yüksek getirili ülkelerde ve EM'de (korumacılığı vurgulayan politika) en yüksek performans gösterilecektir. EUR/USD için, gümrük tarifelerine ilişkin iddialı söylemin ardından piyasanın yeniden fiyatlandırılması, muhtemelen daha güvercin bir ECB tepkisine yol açacağından, maliye politikasına yapılan vurguya kıyasla daha önden yüklemeli olacaktır. Aralık ayında 50 baz puanlık bir kesinti riski açıkça artmaktadır.

Jeopolitik girişimler

Trump'ın seçilmiş Başkan olarak onaylanması halinde, olası bir yemin töreninden önce bile Ukrayna ihtilafına hızlı bir çözüm arayacağını açıkça belirtmiştir. Piyasa, diplomatik girişimlerle ilgili duyurulara ve ayrıca kamuoyuna açıklanan veya basına sızdırılan herhangi bir “barış planına” duyarlı olacaktır. Bu durum, gümrük tarifeleri ve daha kolay maliye politikası beklentisiyle yaratılan dolar yükseliş beklentilerine karşı bir ağırlık oluşturabilir. Öte yandan, Trump'ın kazanmasının Orta Doğu'daki kısa vadeli etkilerinin gerilimi azaltma yönünde olacağı açık değildir. Eldeki konuların karmaşıklığı göz önüne alındığında, herhangi bir girişimde gerçek bir ivme belirtisi olmadığı sürece, bunun muhtemelen en alakalı piyasa itici gücü olmayacağı konusunda uyarıyoruz.