Deutsche Bank'tan Türk tahvilleri analizi: 2 yıl vadeli tahvilde getiri hedefi yükseltildi

Raporda, 2023 yılının Mart ayında yaşanan şoklardan sonra tahvillerde toparlanma gözlemlense de, son dönemdeki makroekonomik veriler ve siyasi gelişmelerin yatırımcı algısında yeni riskler yarattığına dikkat çekildi.

Deutsche Bank analistleri, Türkiye piyasasında özellikle faiz indirimi beklentilerinin zayıfladığını belirterek, TCMB’nin 11 Eylül’deki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında faiz indirimi beklentisini 250 baz puandan 200 baz puana çekti.

Tahvil getirilerinde düşüş, rezerv artışı

Mart ayındaki şoklar sonrasında tahvillerde sınırlı bir zayıflama yaşandığını belirten Deutsche Bank, 2 yıllık tahvil faizlerinin yüzde 40, 10 yıllık tahvillerin ise yüzde 33 seviyesinde kapandığını bildirdi. Ancak, TCMB rezervlerinde Ağustos ayında görülen artış dikkat çekti. TCMB rezervleri, 178,5 milyar dolara çıkarak net döviz pozisyonu 46,8 milyar dolara ulaştı. Ayrıca, yabancı yatırımcı ilgisinin güçlendiği ve carry trade işlemlerine 2,7 milyar dolar giriş olduğu vurgulandı.

Enflasyon beklentisi düşerken, tahvil fiyatlaması cazip kalıyor

Deutsche Bank, Türkiye'nin 2025 yıl sonu için tahvil faiz tahminlerini de açıkladı. Analistler, 2 yıllık tahvil faizinin yüzde 34, 5 yıllık tahvilin yüzde 29,5, 10 yıllık tahvilin ise yüzde 27 seviyesinde olacağını öngördü. Türkiye’de enflasyon beklentilerinin düşüş göstermesi ve reel faizlerin cazip hale gelmesiyle tahvillerin orta vadede yatırımcılar için çekici olmaya devam ettiği belirtildi.

Orta ve Uzun Vadeli tahvillerin ideal seçenekler olduğu vurgulandı

Deutsche Bank, özellikle 2028-2029 vadeli tahvillerin en iyi risk-getiri profiline sahip olduğunu ifade etti. Uzun vadeli tahvillerde ise Temmuz 2033 ve Ekim 2033 vadelerinin öne çıktığı, kısa vadeli seçenekler arasında ise Temmuz 2027 vadeli tahvillerin tercih edilebileceği ifade edildi.

Sonuç olarak, Deutsche Bank, Türkiye’nin sabit getirili piyasalarının Mart ayına kıyasla daha az kırılgan olduğunu belirtti. Ancak, yüksek tahvil arzı ve siyasi belirsizliklerin kısa vadede baskı oluşturabileceği uyarısında bulundu.