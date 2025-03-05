Deutsche Bank’tan Türkiye analizi: TL’ye ilgi sürebilir, dolarizasyon riski de mevcut

Deutsche Bank, Türkiye’de dolarizasyon sürecine yönelik analizinde, mevcut sıkı para politikasının, reel faizin cazip seviyelerde kalmasının ve TCMB rezervlerindeki güçlenmenin TL’ye olan güveni desteklemeye devam ettiğini belirtti. Ancak banka, faiz indirimi başladığında TL’den kaçış riskinin artabileceğine dikkat çekti.

Deutsche Bank Ekonomisti Yiğit Onay ve Stratejist Christian Wietoska tarafından hazırlanan 5 Mart tarihli raporda, TCMB’nin faiz indirimi döngüsüne başlamasıyla birlikte, yurt içi yatırımcıların yeniden dolarizasyona yönelebileceği ve bunun da TL üzerinde baskı oluşturabileceği ifade edildi.

Raporda, yerel yatırımcıların döviz alımlarında son dönemde görülen artışın, Mart 2024’ten bu yana gözlenen ters dolarizasyon eğiliminin değişebileceği yönünde bazı endişelere yol açtığı belirtildi.

Ancak Deutsche Bank analistleri, bu durumun büyük ölçüde geçici ve mevsimsel faktörlerden kaynaklandığını ve TL’ye duyulan güvenin kalıcı bir şekilde azaldığını gösteren yapısal bir değişim olmadığını vurguladı.

Buna karşın Deutsche Bank, TL pozisyonlarının genellikle kısa vadeli olması ve yerel yatırımcıların beklentilerinin kırılganlığı nedeniyle faiz indirimlerinin sürmesi halinde döviz talebinin artabileceği riskini göz ardı etmiyor.

Banka ekonomistlerine göre, enflasyonun yapışkan kalması ve reel faizlerde düşüş beklentisi, TCMB’nin gevşeme döngüsünü yavaşlatmasına veya duraklatmasına yol açabilir. Bu nedenle raporda, piyasa fiyatlamasına kıyasla TCMB’nin faiz politikasında daha temkinli bir yaklaşım sergileyebileceği değerlendirmesi yapıldı.