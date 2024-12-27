Deutsche Bank'tan Türkiye değerlendirmesi: 2025'te ölçülü bir para politikası gevşemesi öngörülüyor

Yatırım bankası Deutsche Bank, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) aldığı 250 baz puanlık faiz indirimi kararının ardından yayımladığı değerlendirme notunda, geleceğe yönelik para politikası görünümüne ilişkin öngörülerini paylaştı.

Deutsche Bank, TCMB’nin politika faizini 250 baz puanlık bir indirimle %47,5 seviyesine çektiğini belirttiği notunda, bu kararın bir gevşeme döngüsünün başlangıcı olduğuna dikkat çekti. Aralık ayında yeni bir faiz indirimi beklentisinin yaygın olduğunu ifade eden banka, piyasa tahminlerinin 150 ile 250 baz puan arasında değiştiğini, dolayısıyla alınan kararın üst sınırda yer aldığını kaydetti.

"Daha büyük faiz ayarlamaları yapılabilir"

Notta ayrıca TCMB’nin 2025’te Para Politikası Kurulu (PPK) toplantılarının sayısını 12’den 8’e indireceği bilgisine de yer verilerek, toplantı başına daha büyük faiz ayarlamalarının yapılabileceği ifade edildi.

TCMB'nin gecelik vadede borçlanma ve borç verme oranlarının bir hafta vadeli repo ihale faiz oranına kıyasla -/+ 150 baz puanlık bir marj ile belirlenmesine karar verdiği anımsatılan notta, bu daralan koridorun gelecek faiz kararlarına ilişkin daha temkinli bir yaklaşıma işaret ettiği ve bu durumun PPK toplantı sayısının azalmasıyla birleştiğinde politika çerçevesinde daha şahin bir eğilimin sinyali olduğu kaydedildi.

2025 para politikası ve enflasyon beklentileri

Deutsche Bank, 2025 yılı para politikası görünümünde, bilinçli ve ölçülü bir gevşeme döngüsü öngördüğünü belirtti. Banka, yıl sonu enflasyon tahminini %25,4, politika faizi tahminini ise %30 olarak korudu.

Değerlendirme notunda "TCMB'nin veriye dayalı bir politika yaklaşımı benimsemesi, gevşeme döngüsünün basit bir süreç olmayacağını gösteriyor. Özellikle yılın başında yüksek seyreden enflasyon, kış aylarında artan döviz talebi ve belirsizlikler, TCMB’nin 2025’in ilk çeyreğinde daha temkinli bir tutum sergilemesine neden olabilir. Ocak ayında politika faizinin %45 seviyesine çekilmesi, ardından mart ayında bir ara verilmesi bekleniyor. Birinci çeyrek sonrasında ise gevşeme döngüsünün 250 baz puanlık adımlarla devam ederek yıl sonunda politika faizinin %30’a ulaşması tahmin ediliyor" ifadeleri yer aldı.

Banka ayrıca enflasyon dinamikleri, küresel ekonomik koşullar ve yerel yatırımcı davranışlarının, faiz indirimlerinin zamanlaması ve büyüklüğü açısından belirleyici olacağını vurguladı.

En son faiz indirimi Şubat 2023’te yapılmıştı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) en son faiz indirimi­ni Şubat 2023’te yapmıştı. Enf­lasyondaki dengelenme süre­ci karşısında faiz indirimine de Merkez Bankası kapı arala­mıştı. Para politikasında karar­lı duruş da süreği her defasın­da vurgulandı. Merkez Banka­sı hemen hemen 9 toplantıda 4 bin 150 puanlık faiz artışı ger­çekleştirdi. Kalan dönemde de sabit tutmuştu.

Faiz indi­rimi sonrasında Merkez Ban­kası’ndan yapılan açıklamada karar metninde “Para Politi­kası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 50’den yüzde 47,5’e indirilmesine karar ver­miştir. Kurul ayrıca, operasyo­nel çerçevede değişikliğe gide­rek, Merkez Bankası gecelik va­dede borçlanma ve borç verme oranlarının bir hafta vadeli re­po ihale faiz oranına kıyasla -/+ 150 baz puanlık bir marj ile be­lirlenmesine karar vermiştir” ifadeleri yer almıştı.