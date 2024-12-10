Deutsche Bank'tan uyarı: Yatırımcı iyimserliği 2025’te borsa balonu riski yaratıyor

Reid, ABD tüketicilerinin hisse senetlerindeki kazançlarla ilgili 12 aylık dönemdeki iyimserliğinin, 2000 yılında patlayan dot-com balonu öncesindeki seviyeyi geçtiğini vurguladı.

Reid, bu iyimserliğin genellikle perakende yatırımcıların spekülatif hareketlere geç katılımıyla ilişkili olduğunu ifade ederek, bunun riskli bir durum oluşturabileceği uyarısında bulundu. Ayrıca, ABD’li tüketicilerin gelir artışı beklentilerine olan iyimserliğinin tarihi olarak en düşük seviyelerde olduğunu belirtti.

Son iki yılda ABD hisse senetleri kayda değer bir yükseliş gösterdi. 2023’te S&P 500 endeksi %24,2 oranında artarken, 2024 yılı itibarıyla %27’lik bir yükseliş daha yaşandı. Ancak, Reid, piyasa katılımcılarının 2025 için ortak bir yükseliş beklentisi içinde olmalarının riskli bir durum yarattığını söyledi. “Ezici bir fikir birliği olduğunda, bu görüşte sorunlar çıkabilir” diyen Reid, aşırı iyimser beklentilerin piyasadaki tehlikenin asıl kaynağı olduğunu belirtti.

Reid, güçlü piyasa performansının spekülatif davranışları tetiklediğini ve 2025’te bu davranışların balonun patlama riskini artırabileceğini ifade etti. Bu durum, yatırımcılar için önemli bir tehdit oluşturabilir.