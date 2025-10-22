Dev anlaşma kapıda! Hisseler şimdiden yükseldi...

Alphabet, yapay zekâ girişimi Anthropic ile milyarlarca dolarlık bir bulut anlaşması için görüşmelere başladı.

Anlaşma, Anthropic’e Google’ın bulut bilişim altyapısına daha geniş erişim sağlamayı hedefliyor. Bu erişim, şirketin yapay zekâ sistemlerini eğitmek ve çalıştırmak için kritik önem taşıyor.

Her iki şirket de görüşmelerle ilgili yorum yapmayı reddetti. Ancak Bloomberg'de yayınlanan haber sonrası Alphabet hisseleri yüzde 2,3 oranında yükseldi.

Hedef 9 milyar dolar

Anthropic, Claude adlı yapay zekâ sohbet robotuyla tanınıyor ve hızla büyüyen bir teknoloji girişimi olarak dikkat çekiyor. Şirketin büyük yatırımcıları arasında Google ve Amazon bulunuyor.

Anthropic’in, 2025 yılı sonunda yıllık 9 milyar dolar gelir elde etmeyi hedeflediği bildiriliyor.

Bulut rekabetinde yeni denge

Olası bir anlaşma, Google’a yapay zekâ girişimlerine enerji sağlayan altyapıda daha büyük bir pay kazandırabilir. Ayrıca bu hamle, şirketin Amazon Web Services ve Microsoft Azure gibi rakiplerine karşı elini güçlendirecek.

Yatırımcılar, önümüzdeki çeyreklerde anlaşmanın gidişatını ve Google’ın bulut işine potansiyel etkilerini yakından izleyecek.