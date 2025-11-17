Dev banka Burger King'i satın almak istiyor

ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs, Hong Kong merkezli yatırım fonu Affinity Equity Partners'tan Burger King'in Japonya operasyonlarını satın almak üzere özel görüşme hakkı aldı.

Bu potansiyel anlaşmanın yaklaşık 452 milyon dolar değerinde olması öngörülüyor.

Nikkei gazetesinin haberine göre, Affinity Equity Partners'ın Goldman Sachs'a tanıdığı bu münhasır hak, Japonya fast-food pazarında önemli bir değişimin habercisi olarak yorumlanıyor.