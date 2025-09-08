Dev banka Fed için faiz indirimi tahminini yükseltti!

Standard Chartered, ABD'deki ağustos ayı istihdam verilerinin beklentilerin altında kalması ve işsizliğin artmasının ardından, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) eylül toplantısında 50 baz puanlık bir faiz indirimi gerçekleştireceğini öngörüyor.

Bankanın bu revize edilmiş tahmini, işgücü piyasasındaki hızlı yumuşama sinyallerine dayanıyor.

Banka tarafından yayımlanan notta, ağustos ayı istihdam artışının beklentilerin oldukça gerisinde kalması ve işsizlik oranının yüzde 4,3'e yükselmesinin bu kararda etkili olduğu vurgulandı.

Veri öncesinde 25 baz puan bekliyordu

Daha önce 25 baz puanlık bir indirim bekleyen aracı kurum, son rakamların işgücü piyasasının hızla yumuşadığını ve bu durumun daha büyük bir faiz indirimine zemin hazırladığını belirtti.

Notta, "Ağustos ayı işgücü piyasası verilerinin, tıpkı geçen yıl bu zamanlarda olduğu gibi, eylül ayındaki FOMC toplantısında 50 baz puanlık bir 'telafi' faiz indirimine kapı açtığını düşünüyoruz" ifadesi yer aldı.