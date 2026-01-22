Dev banka işten çıkarma yapacak

Societe Generale SA, Fransa’daki iş gücünde önemli bir azalmaya gidiyor. CGT sendikasına göre, banka 2027 sonuna kadar Fransa’da 1800 pozisyonu ortadan kaldırmayı planlıyor. Bu karar, CEO Slawomir Krupa’nın maliyetleri kontrol altına alma stratejisinin bir parçasını oluşturuyor.

Bankanın Fransa’daki yaklaşık 40 bin kişilik iş gücü içinde yapılacak bu azaltım, maliyetlerin yüksek kalmaya devam etmesi nedeniyle gündeme geldi. Azaltmanın, zorunlu çıkışlar yerine işten ayrılmalar yoluyla gerçekleştirileceği belirtildi.

Societe Generale, 2025 yılında hisselerinin yaklaşık yüzde 150 artmasıyla Avrupa’daki rakiplerini geride bırakmıştı.

Sendika, geçtiğimiz Kasım ayında da bankanın 2026 yılında Fransa’da 101 şube kapatmayı planladığını açıklamıştı.