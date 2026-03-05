Dev banka küçülmeye gidiyor: Morgan Stanley 2 bin 500 çalışanı işten çıkaracak

ABD merkezli yatırım bankası Morgan Stanley, güçlü finansal sonuçlara rağmen yaklaşık 2 bin 500 çalışanıyla yollarını ayırma kararı aldı. Banka, bu adımla toplam iş gücünün yaklaşık yüzde 3’ünü azaltmış olacak.

Rekor gelire rağmen işten çıkarma

Yaklaşık 83 bin çalışanı bulunan Morgan Stanley, 2025 yılında tüm iş kollarında rekor düzeyde yıllık gelir elde etti. Banka özellikle son çeyrekte yatırım bankacılığı gelirlerinde yüzde 50’ye yakın artış sayesinde kâr beklentilerini aşmayı başardı.

Buna rağmen şirket yönetimi, iş gücünde yeniden yapılanma kapsamında işten çıkarma kararı aldı.

Üç ana bölüm etkilendi

İşten çıkarmalar bankanın üç ana iş kolunu kapsıyor:

Yatırım bankacılığı ve trading

Varlık yönetimi

Yatırım yönetimi

Ancak bankanın finansal danışmanları bu süreçten etkilenmeyecek.

Şirketten yapılan değerlendirmede, işten çıkarmaların iş öncelikleri, lokasyon stratejisi ve bireysel performans kriterlerine göre gerçekleştirildiği belirtildi. Bankanın bazı alanlarda ise yeni yatırımlar yaparak kadrolarını güçlendirmeyi planladığı ifade edildi.

Yapay zeka dönemi iş gücünü değiştiriyor

ABD’de son dönemde birçok teknoloji ve finans şirketi, operasyonlarına yapay zeka entegrasyonu kapsamında iş gücünü yeniden şekillendiriyor.

Geçtiğimiz hafta ödeme şirketi Block, yapay zeka dönüşümü kapsamında 4 binden fazla çalışanını işten çıkaracağını açıklamıştı.

Benzer şekilde Amazon da son dönemde toplam yaklaşık 30 bin kişiyi kapsayan işten çıkarmalar gerçekleştirdi.

Uzmanlara göre şirketler, yapay zeka teknolojilerinin hızla yayılmasıyla birlikte iş gücü yapısını yeniden düzenleme sürecine girmiş durumda.