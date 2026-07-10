Dev banka SpaceX için hedef yükseltti! Uzmanlar 'fazla iyimser' diyerek uyardı

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SpaceX hisseleri halka arz sonrası yaşadığı yükselişi büyük ölçüde geri verirken, Wall Street'in önde gelen yatırım bankaları şirket için yüksek hedef fiyat açıklamaya devam ediyor.

Bank of America, yayımladığı analiz raporunda SpaceX hisseleri için 235 dolarlık hedef fiyat belirledi. Daha önce Goldman Sachs 205 dolar, Morgan Stanley ise 300 dolarlık hedef fiyat açıklamıştı.

Ancak Bank of America'nın raporu, hedef fiyatından çok kullandığı değerleme yöntemi nedeniyle tartışma yarattı.

Değerleme modeli eleştiriliyor

Raporda şirketin 2045 yılına kadar uzanan gelir ve nakit akışı tahminleri üzerinden iskontolu nakit akışı (DCF) analizi yapıldı. Finans dünyasında bu yöntemin genellikle 5 ila 10 yıllık projeksiyonlarla uygulanması nedeniyle yaklaşık 20 yıllık tahminler bazı uzmanlar tarafından gerçekçi bulunmadı.

Analistler, SpaceX'in Starlink ile yakaladığı ticari başarıyı yapay zeka alanında da tekrarlayabileceğini öngörüyor.

Yapay zeka büyüme hikayesinin merkezinde

Şirketin halka arz belgelerine göre toplam adreslenebilir pazar büyüklüğü 28,5 trilyon dolar olarak hesaplanırken bunun yaklaşık yüzde 93'ünün yapay zeka faaliyetlerinden gelmesi bekleniyor.

Bank of America, roket teknolojileri sayesinde oluşacak nakit akışının yeni uzay projelerini ve yapay zeka yatırımlarını finanse edeceğini değerlendiriyor.

En büyük risk Starship ve uzay veri merkezleri

Raporda yatırımcılar için dikkat çeken başlıca riskler ise Starship'in tam yeniden kullanılabilir hale gelip gelemeyeceği, yörüngedeki veri merkezlerinin teknik olarak uygulanabilirliği, yüksek yatırım maliyetleri ve düzenleyici belirsizlikler olarak sıralandı.

Eski bir NASA mühendisi ise yörüngedeki veri merkezi fikrinin enerji, ısı yönetimi, radyasyon ve iletişim altyapısı gibi çok sayıda teknik engel nedeniyle uygulanmasının son derece zor olduğunu savundu.

SoftBank kurucusu Masayoshi Son da uzayda veri merkezi kurmanın elektrik maliyetini düşürse bile taşıma, bakım ve iletişim giderlerini önemli ölçüde artıracağını belirtti.

Uydu yoğunluğu da endişe yaratıyor

Bilim insanlarının yayımladığı araştırmalar, alçak Dünya yörüngesindeki uydu yoğunluğunun hızla arttığını ortaya koyuyor. Uzmanlar, artan uydu trafiğinin gelecekte zincirleme çarpışmalara yol açabilecek "Kessler Sendromu" riskini artırabileceğine dikkat çekiyor.

Bazı analistler çok daha temkinli

Morningstar analisti Nicolas Owens ise SpaceX için yalnızca 63 dolarlık adil değer hesaplıyor. Owens'a göre mevcut piyasa fiyatı; Starship'in tamamen yeniden kullanılabilir hale gelmesi ve uzaydaki veri merkezlerinin ticari başarı yakalaması gibi oldukça iyimser senaryoların gerçekleşeceği varsayımına dayanıyor.