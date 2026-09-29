Dev banka TCMB için tahminini açıkladı: Gözler ekim toplantısında

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HSBC Global Investment Research, Türkiye faiz piyasasına ilişkin raporunda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz indirim sürecinin mevcut piyasa fiyatlamalarından daha kapsamlı olabileceğini değerlendirdi. Kuruma göre gevşemenin yeniden başlaması halinde en belirgin etki kısa vadeli faizlerde görülebilir.

HSBC, TCMB'nin yıl sonuna kadar politika faizini toplam 200 baz puan indireceği konusunda geniş bir beklenti bulunduğunu belirtti. Piyasalarda ise aynı dönem için yaklaşık 150 baz puanlık indirim fiyatlanıyor. Banka, bu nedenle yıl sonuna kadar 200 baz puanlık indirimin ulaşılması zor bir seviye olmadığını düşünüyor.

Asıl ayrışma gelecek yıl için

Faiz görünümündeki temel belirsizlik ise indirimlerin gelecek yıl hangi hızda devam edeceği konusunda ortaya çıkıyor. Piyasalar tüm gevşeme döngüsü için yaklaşık 300 baz puanlık indirim öngörürken, bu fiyatlama bir hafta vadeli repo faizinin yüzde 34 seviyesinde kalacağına işaret ediyor.

Beklentiler arasındaki fark ise oldukça belirgin. Bloomberg konsensüsü politika faizinin yüzde 28'e gerilemesini öngörürken, HSBC ekonomistleri yüzde 21 seviyesini tahmin ediyor.

HSBC ayrıca TCMB'nin piyasayı ekim toplantısında olası bir faiz indirimine hazırladığı izlenimini edindiğini belirtti.

Faiz indirimlerinin önünde hangi riskler var?

Rapora göre piyasadaki temkinli fiyatlamada jeopolitik gerilimler ve küresel faizlerin yüksek seyri gibi iç ve dış riskler etkili oluyor.

Özellikle petrol fiyatlarında kalıcı bir yükseliş yaşanması, enflasyondaki düşüşü yavaşlatırken cari açığın büyümesi üzerinden Türk lirası üzerindeki baskıyı artırabilir. Yabancı sermaye çıkışı veya yeniden dolarizasyon eğiliminin güçlenmesi ise rezervlerde kayba yol açarak TCMB'nin yılın son çeyreğinde faiz indirimi için kullanabileceği alanı daraltabilir.

Enflasyondaki gerileme alan açabilir

Risklere karşılık HSBC, baz etkilerinin enflasyonun aşağı gelmesini kolaylaştırabileceğine dikkat çekti. Enflasyonun yüzde 20-25 seviyelerine gerilemesi halinde TCMB'nin reel faizi sıkı tutarken nominal politika faizini düşürmeye devam edebileceği değerlendirildi.